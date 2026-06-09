Muốn 'kiếm tiền nhanh', 2 đối tượng nhận đóng gói ma túy

ANTD.VN - Công an phường Vĩnh Tuy, Hà Nội đã bàn giao 2 đối tượng K.A.T (SN 2004, HKTT: Thạch Thất, Hà Nội) và P.H.A (SN 2004, HKTT: Thạch Thất, Hà Nội) cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Ngày 17/5/2026, Công an phường Vĩnh Tuy nhận trình báo của anh T.Q.Q (SN 2006, HKTT: Phúc Lộc, Hà Nội), làm nghề shipper về việc nghi gói hàng anh Q được khách thuê vận chuyển đến phố Lạc Trung chứa chất ma túy. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong gói hàng anh Q được thuê vận chuyển là ma túy cần sa.

Đối tượng K.A.T và P.H.A

Khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh, Công an phường Vĩnh Tuy đã bắt giữ K.A.T (SN 2004, HKTT: Thạch Thất, Hà Nội) và P.H.A (SN 2004, HKTT: Thạch Thất, Hà Nội), tạm trú tại phường Dương Nội là người thuê anh Q vận chuyển gói hàng trên. Tang vật thu giữ tại nhà của T và A là: 2 túi nilon kích thước (20x30cm), 1 túi nilon kích thước (15x15cm) bên trong đều chứa thảo mộc khô ma túy. Tổng khối lượng 3 túi là 655,971gam đều là ma túy cần sa. Cùng nhiều túi nilon dùng để đóng gói và một cân điện tử. Tang vật thu giữ của anh T.Q.Q là 4,517 gam cần sa.

Ngoài anh T.Q.Q, T còn giao cho N.Q.A (SN 2000, HKTT: phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) một gói "hàng". Qua giám định, gói "hàng" giao cho N.Q.A có khối lượng 12,799 gam ma túy cần sa.

Tại cơ quan công an, K.A.T và P.H.A khai nhận do thiếu tiền tiêu xài, đã lên mạng xã hội thấy có người đăng tuyển làm kho. Khi nhắn tin xin việc mới biết công việc là nhận cần sa, đóng gói và mang đi giao cho khách. Do đang thiếu tiền nên T và A đã nhận lời.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.