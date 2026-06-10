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Pháp luật

Bắt tạm giam 2 đối tượng đưa hối lộ

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Tuệ Nhi

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Phạm Xuân Hải (SN 1986, trú tại xã Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên) và Tạ Vương Anh Tuấn (SN 1964, trú tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi đưa hối lộ.

Ngày 5-6-2026, Tổ công tác Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5 tiến hành dựng lại hiện trường vụ tai nạn giao thông đường bộ có dấu hiệu tội phạm xảy ra ngày 16/3/2026 tại khu vực ngã tư giao giữa Quốc lộ 4B và tỉnh lộ 237, thuộc thôn Bản Tấu, xã Na Dương, tỉnh Lạng Sơn.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Phạm Xuân Hải là người có liên quan trong vụ việc đã bàn bạc với Tạ Vương Anh Tuấn (người được Hải ủy quyền giải quyết vụ tai nạn) chuẩn bị một đơn đề nghị không khởi tố và một phong bì chứa 20 triệu đồng tiền mặt, đặt vào ghế sau xe ô tô của Tổ công tác nhằm tác động đến quá trình giải quyết vụ việc.

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Hai đối tượng liên quan đến vụ việc

Sau đó, Tạ Vương Anh Tuấn đã liên hệ với điều tra viên thụ lý vụ việc, đề nghị giúp đỡ để Phạm Xuân Hải không bị xử lý hình sự.

Ngay khi phát hiện sự việc, đồng chí điều tra viên đã lập biên bản, báo cáo lãnh đạo đơn vị và đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Xuân Hải và Tạ Vương Anh Tuấn.

Quá trình điều tra, đấu tranh làm rõ, căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

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Từ khóa:

#Đưa hối lộ

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