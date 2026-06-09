Người mất mạng, kẻ vào tù chỉ vì khoản nợ 2 triệu đồng

ANTD.VN - Trên đường đi uống bia, Hoàng bị bạn đòi nợ nhưng không có tiền trả. Xô xát xảy ra, bị cáo dùng dao đâm chết người bạn đã cho mình vay tiền…

Ngày 9-6, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Ngô Xuân Hoàng (SN 1998, ở xã Thuận An, Hà Nội) 20 năm tù về tội “Giết người” và 7 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh, bị cáo phải chấp hành mức án chung là 27 năm tù.

Ngô Xuân Hoàng bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Theo cáo trạng truy tố, Ngô Xuân Hoàng có quan hệ quen biết với anh Nguyễn Văn Hiếu (SN 2001, bị hại trong vụ án). Tháng 11-2025, Hoàng vay của anh Hiếu số tiền 2 triệu đồng để chi tiêu cá nhân và hẹn ngày 15-11-2025 sẽ trả tiền.

Tối 11-11-2025, anh Hiếu gọi điện rủ Hoàng đi uống bia. Nhận lời, Hoàng đến đón anh Hiếu rồi cùng nhau đi uống bia.

Trên đường di chuyển, anh Hiếu ngồi phía sau đòi Hoàng trả mình số tiền 2 triệu đồng. Hoàng nói chưa có tiền và hẹn đến ngày 15-11-2025 sẽ trả tiền nhưng anh Hiếu không đồng ý.

Anh Hiếu nói cần tiền gấp, yêu cầu Hoàng mang xe máy của mình đi cầm cố lấy tiền trả. Tuy nhiên, Hoàng không đồng ý. Lời qua tiếng lại, hai người xảy ra cãi nhau.

Lúc này, anh Hiếu bảo Hoàng dừng xe vào vệ đường để gọi điện vay tiền trả cho anh Hiếu. Hoàng đã gọi điện cho bạn hỏi vay tiền nhưng không được nên anh Hiếu và Hoàng tiếp tục cãi nhau.

Bực tức, anh Hiếu dùng chân đạp Hoàng ngã xuống đường rồi dùng mũ bảo hiểm đập vào đầu, vai bị cáo. Ngay sau đó, Hoàng đứng dậy, lấy trong túi quần bên phải 1 con dao gấp ra đâm 1 nhát vào vùng cổ trái anh Hiếu làm chảy nhiều máu.

Đâm “chủ nợ” xong, Hoàng nhanh chóng đưa nạn nhân đi sơ cứu tại Trạm y tế, rồi chuyển đến Bệnh viện tuyến trên cấp cứu và điều trị. Tuy nhiên, do thương tích nặng nên anh Hiếu đã tử vong sau đó không lâu.

Quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận hành phạm tội như cáo trạng truy tố, đồng thời tỏ rõ sự ăn năn, hối hận.

Nói lời sau cùng, Ngô Hoàng trình bày không hề có ý định giết hại bạn. Lý giải động cơ gây án, bị cáo cho rằng do bị nạn nhân đánh và thiếu kiểm soát bản thân nên mới gây ra án mạng. Bị cáo mong tòa xem xét, khoan hồng để sớm được trở về với gia đình, xã hội làm lại cuộc đời.