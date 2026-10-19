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Pháp luật

Bắt giữ đối tượng gây rối trật tự công cộng

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M.M

ANTD.VN -Công an phường Nhị Chiểu, thành phố Hải Phòng vừa bắt giữ đối tượng gây rối trật tự công cộng sau 1 năm lẩn trốn.

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Đối tượng Phàn A Vinh bị bắt sau 1 năm lẩn trốn

Theo điều tra, rạng sáng 4-10-2025, tại khu vực Km4+ 100 đường quốc lộ 17B thuộc địa bàn phường Nhị Chiểu, thành phố Hải Phòng, Phàn A Vinh (SN 2007, trú tại xã Bạch Đích, tỉnh Tuyên Quang) cùng đồng phạm đã điều khiển xe mô tô phóng nhanh, lạng lách trên đường và sử dụng hung khí để gây rối trật tự công cộng.

Liên quan đến vụ án, trước đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố 21 bị can về các tội gây rối trật tự và sử dụng vũ khí quân dụng. Phàn A Vinh là đối tượng tham gia vụ án sau khi gây án, biết bị lộ đã lẩn trốn.

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, ngày 9-10-2026, Công an phường Nhị Chiểu đã phát hiện và triệu tập được đối tượng khi đối tượng đang lẩn trốn tại TDP My Điền 1, phường Nếnh, thành phố Bắc Ninh.

Ngày 12-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phàn A Vinh về tội Gây rối trật tự công cộng.

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Từ khóa:

#Gây rối trật tự công cộng

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