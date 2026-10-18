Đối tượng đang thụ án giết người tiếp tục đối mặt với tội danh nguy hiểm

ANTD.VN - Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Như Lâm (SN 1990, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội và đang chấp hành án phạt tù trong vụ án khác) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Như Lâm cùng với Nguyễn Văn Vĩnh (SN 1997, trú tại phường Kiến Hưng, Hà Nội) và Nguyễn Mạnh Cương (SN 2005, trú tại xã Hòa Phú, Hà Nội) đều là phạm nhân phải chấp hành án phạt tù tại một trại giam thuộc xã Dân Hòa, Hà Nội.

Khoảng 11 giờ ngày 3-10-2025, khi Nguyễn Văn Vĩnh đi đổ rác về xưởng tô tượng thì Nguyễn Như Lâm đi đến đưa cho phạm nhân này một chiếc bánh mời ăn nhưng Vĩnh từ chối, rồi đứng dậy đi về chỗ nghỉ thì va vào người Nguyễn Mạnh Cương. Sau khi bị ngã và đứng dậy, Cương hỏi Vĩnh lý do vì sao lại va vào người anh ta.

Thay vì giải thích và xin lỗi, Vĩnh liền đấm vào mặt Cương, dẫn đến hai bên lao vào nhau ẩu đả. Thấy vậy, cán bộ quản giáo yêu cầu cả hai dừng lại và đi lên phòng giáo dục để làm việc.

Khi Cương quay lưng đi trước, Vĩnh đứng ở phía sau lưng đối phương và do vẫn bực tức vì bị đánh nên Vĩnh vơ lấy chiếc kéo ở trên mặt bàn gần đó (dụng cụ lao động hàng ngày của phạm nhân) để đánh Cương. Thấy Vĩnh cầm kéo nên Lâm can ngăn thì bị đâm sượt gây ra vết xước trên cổ tay trái.

Bực tức, Lâm đấm vào mặt Vĩnh, rồi giằng lấy chiếc kéo trên tay đối phương và đập liên tiếp nhiều phát vào vùng đầu Vĩnh. Sau đó, phạm nhân cùng cán bộ quản giáo đã kịp thời can thiệp và đưa Vĩnh đi sơ cứu, rồi chuyển ra Bệnh viện Đa khoa Hà Đông để điều trị thương tích.

Giám định thương tích kết luận Vĩnh bị mẻ bản ngoài xương sọ vùng thái dương, tổn hại 12% sức khỏe. Việc Lâm dùng hung khí nguy hiểm đập vào vị trí trọng yếu trên cơ thể của Vĩnh nhưng bị hại không bị tử vong là nằm ngoài ý muốn chủ quan của đối tượng gây án.

Được biết, năm 2013, Nguyễn Như Lâm đã có hành vi gây rối trật tự công cộng và bị UBND TP Hà Nội đưa vào trường giáo dưỡng trong thời gian 18 tháng. Tiếp đó, ngày 17-9-2016, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã xử phạt bị can này 15 năm tù về tội “Giết người” (hiện đang chấp hành án).