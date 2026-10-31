Bắt 2 đối tượng cướp giật tài sản

ANTD.VN - Chỉ sau thời gian ngắn tiếp nhận trình báo về vụ cướp giật điện thoại trên đường Nguyễn Văn Linh, Công an phường Việt Hưng (TP Hà Nội) đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự CATP khẩn trương điều tra, truy xét, bắt giữ 2 đối tượng gây án. Đáng chú ý, cả hai đều có nhiều tiền án...

Ngày 14/10, Công an phường Việt Hưng tiếp nhận đơn trình báo của cháu N.B.P.A. (SN 2010) về việc bị cướp giật tài sản khi đang điều khiển xe máy điện trên đường Nguyễn Văn Linh.

Theo trình báo, khi di chuyển đến khu vực trước ngã tư Việt Hưng, cháu P.A. bất ngờ bị 2 nam giới điều khiển xe máy đi cùng chiều áp sát, giật chiếc điện thoại iPhone 11 Pro Max màu xanh đen rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Hai đối tượng tại hiện trường vụ việc

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Việt Hưng khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, đồng thời phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội tổ chức điều tra, truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an nhanh chóng xác định và bắt giữ 2 đối tượng liên quan là Đào Tiến Dũng (SN 1983, có 3 tiền án) và Trần Quang Vinh (SN 1976, có 7 tiền án), cùng trú tại phường Vĩnh Hưng, Hà Nội.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an thu giữ chiếc xe máy Honda Wave, biển kiểm soát 29D1-411.49 được các đối tượng sử dụng khi gây án và chiếc điện thoại iPhone 11 Pro Max là tài sản chiếm đoạt của cháu P.A.

Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đã tạm giữ hình sự Đào Tiến Dũng và Trần Quang Vinh để điều tra về hành vi cướp giật tài sản, quy định tại khoản 2 Điều 171 Bộ luật Hình sự.