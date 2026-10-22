Công an phường Việt Hưng tiếp nhận nhiệm vụ Thường trực Ban Chỉ đạo 57 và Đề án 06

ANTD.VN - Ngày 22/10, Đảng ủy phường Việt Hưng tổ chức hội nghị bàn giao nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 và Đề án 06 từ Văn phòng Đảng ủy sang Công an phường, nhằm kiện toàn công tác tham mưu, điều phối, thúc đẩy chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Dự hội nghị có đồng chí Lê Đức Toàn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Việt Hưng; đồng chí Vũ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; cùng các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, đại diện Công an phường và các phòng, ban chuyên môn.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Anh, Chánh Văn phòng Đảng ủy phường báo cáo tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Ban Chỉ đạo 57 và Đề án 06 trên địa bàn tính đến ngày 20/10/2026. Báo cáo là cơ sở để đơn vị tiếp nhận nắm bắt toàn diện tiến độ thực hiện, những kết quả đã đạt được và các nhiệm vụ cần tiếp tục triển khai, bảo đảm công việc được chuyển giao thông suốt, không gián đoạn.

Việc chuyển giao giúp kiện toàn về tổ chức và cơ chế điều phối, góp phần nâng cao hiệu quả triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số ngay từ cơ sở

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Đức Toàn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường nhấn mạnh vai trò của Cơ quan Thường trực trong công tác tham mưu, điều phối, theo dõi và đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây là những nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng đối với việc đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Đồng chí Lê Đức Toàn đề nghị Công an phường sau khi tiếp nhận nhiệm vụ cần phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuyên môn; phân công nhiệm vụ cụ thể, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Việc triển khai phải bảo đảm thống nhất, đồng bộ, gắn trách nhiệm của từng đơn vị với kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu được giao.

Lễ bàn giao

Tiếp nhận nhiệm vụ, Thượng tá Vương Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Công an phường Việt Hưng khẳng định quyết tâm cùng tập thể đơn vị phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo; thực hiện tốt vai trò tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo, bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai thực chất, có trọng tâm, trọng điểm.

Công an phường xác định phương châm thực hiện là “Rõ người – rõ việc – rõ tiến độ – rõ trách nhiệm – rõ kết quả”, qua đó nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành, khắc phục tình trạng chồng chéo hoặc thiếu thống nhất trong phối hợp. Trọng tâm là đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; đồng thời chú trọng bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Việc chuyển giao nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 và Đề án 06 sang Công an phường Việt Hưng là bước kiện toàn về tổ chức và cơ chế điều phối, góp phần nâng cao hiệu quả triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số ngay từ cơ sở. Qua đó, hướng tới xây dựng chính quyền số, thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động quản lý, điều hành, từng bước hình thành nền hành chính hiện đại, minh bạch, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.