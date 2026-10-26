Bảo dưỡng phương tiện CC&CNCH phục vụ công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu

Đội CC&CNCH khu vực số 30 tăng cường công tác bảo quản, bảo dưỡng trang thiết bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tổ chức học tập, rèn luyện kỹ năng sử dụng phương tiện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu trong mùa hanh khô năm 2026. Hoạt động góp phần bảo đảm phương tiện luôn trong trạng thái hoạt động tốt, nâng cao năng lực xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn, đặc biệt tại địa bàn xã Tây Phương, Thạch Thất, Hạ Bằng có nhiều làng nghề sản xuất, chế biến gỗ và đồ nội thất tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao; qua đó bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, giữ vững an ninh, trật tự và an toàn PCCC trên địa bàn.

CBCS kiểm tra các phương tiện trên xe chữa cháy

CBCS Đội CC&CNCH khu vực số 30 tiến hành bảo dưỡng phương tiện định kỳ.

Chủ động trước nguy cơ cháy, nổ trong mùa hanh khô

Thủ đô Hà Nội nói chung và địa bàn 3 xã Tây Phương, Thạch Thất, Hạ Bằng đang bắt đầu bước vào mùa hanh khô, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao tại các làng nghề sản xuất, đặc biệt là địa bàn xã Tây Phương nơi có nhiều làng nghề truyền thống, cơ sở sản xuất, kinh doanh đồ gỗ, nội thất đang đặt ra những yêu cầu cao đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Với đặc thù sử dụng nhiều nguyên vật liệu dễ cháy như gỗ, mùn cưa, bụi gỗ, sơn và dung môi, nguy cơ xảy ra cháy, nổ và cháy lan nhanh luôn tiềm ẩn nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Trước tình hình đó, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 30 chú trọng công tác bảo quản, bảo dưỡng trang thiết bị, phương tiện PCCC và CNCH; đồng thời tăng cường học tập, rèn luyện kỹ năng sử dụng phương tiện, chủ động bảo đảm lực lượng, phương tiện luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu xử lý kịp thời các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra trên địa bàn.

Duy trì thường xuyên, bảo đảm sẵn sàng xử lý mọi tình huống

Để bảo đảm phương tiện, trang thiết bị hoạt động hiệu quả, đơn vị chú trọng kiểm tra tình trạng kỹ thuật, thực hiện bảo quản, bảo dưỡng theo quy định đối với xe chữa cháy, máy bơm chữa cháy, vòi chữa cháy, lăng phun, thiết bị thông tin liên lạc, trang phục bảo hộ và các phương tiện chuyên dụng phục vụ công tác CNCH. Quá trình kiểm tra tập trung đánh giá khả năng vận hành, phát hiện những hưnơi có nhiều làng nghề truyền thống, cơ sở sản xuất, kinh doanh đồ gỗ, nội thất hỏng, thiếu hụt để kịp thời khắc phục, sửa chữa, bảo đảm phương tiện luôn sẵn sàng được huy động khi có tình huống xảy ra.

Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ được chú trọng học tập tính năng, tác dụng, cấu tạo và quy trình sử dụng các loại phương tiện, thiết bị được trang cấp; thực hành triển khai đội hình chữa cháy, vận hành máy bơm, lắp đặt đường vòi, sử dụng lăng phun và các thiết bị bảo hộ cá nhân. Nội dung học tập, rèn luyện hướng tới nâng cao khả năng thao tác thuần thục, phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận, bảo đảm an toàn trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

CBCS Đội CC&CNCH khu vực số 30 học tập phương tiện CC& CNCH (cáng cứu thương, quạt thổi khói, thiết bị rò tìm…)

Đặc biệt, trước nguy cơ cháy, nổ tại các làng nghề sản xuất đồ gỗ, nội thất, việc duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng và phương tiện có ý nghĩa quan trọng. Các tình huống cháy tại nhà xưởng, kho chứa nguyên liệu, khu vực tập kết thành phẩm hoặc cơ sở sản xuất xen kẽ trong khu dân cư có thể diễn biến phức tạp, gây khó khăn cho công tác tiếp cận và tổ chức chữa cháy. Vì vậy, việc chuẩn bị tốt phương tiện, thành thạo kỹ thuật sử dụng và duy trì khả năng phối hợp là yêu cầu thiết yếu để nâng cao hiệu quả xử lý tình huống ngay từ những phút đầu tiên.

Công tác bảo quản, bảo dưỡng và học tập sử dụng phương tiện PCCC và CNCH không chỉ giúp duy trì chất lượng, tuổi thọ và độ tin cậy của trang thiết bị mà còn góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng thực hành và khả năng xử lý tình huống của cán bộ, chiến sĩ. Việc chủ động phát hiện, khắc phục những hư hỏng, thiếu sót giúp hạn chế nguy cơ phương tiện gặp sự cố khi thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm quá trình chữa cháy và CNCH được triển khai nhanh chóng, an toàn, hiệu quả và thể hiện tinh thần chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trước những nguy cơ cháy, nổ gia tăng trong mùa hanh khô.

Trong thời gian tới, với phương châm chủ động phòng ngừa, chuẩn bị tốt lực lượng và phương tiện, sẵn sàng xử lý kịp thời, hiệu quả mọi tình huống, Đội CC&CNCH khu vực số 30 quyết tâm nâng cao chất lượng công tác PCCC và CNCH, tiếp tục duy trì nghiêm công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị; tăng cường học tập, huấn luyện, rèn luyện kỹ năng sử dụng phương tiện và nâng cao khả năng phối hợp xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn trong mùa hanh khô năm 2026, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững trên địa bàn xã Tây Phương, Thạch Thất, Hạ Bằng.