Hướng dẫn kỹ năng PCCC và CNCH tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh

ANTD.VN - Công an xã Hạ Bằng, Hà Nội phối hợp với Đoàn Thanh niên xã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) tại các kho hàng hóa, xưởng sản xuất trên địa bàn, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chủ cơ sở và người lao động trong công tác phòng ngừa, xử lý các tình huống cháy, nổ.

Trong chương trình, đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra, tuyên truyền tại 8 cơ sở, gồm 6 kho hàng hóa và 2 xưởng sản xuất, với sự tham gia của 26 người là chủ cơ sở, người quản lý và công nhân lao động. Đây là hoạt động thiết thực nhằm chủ động nhận diện nguy cơ mất an toàn, hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa và nâng cao khả năng ứng phó khi xảy ra sự cố ngay từ cơ sở.

Tại các địa điểm kiểm tra, lực lượng Công an tập trung phổ biến những nguy cơ cháy, nổ thường gặp trong quá trình sản xuất, bảo quản và lưu trữ hàng hóa; hướng dẫn cách sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu, kỹ năng xử lý khi phát hiện cháy, quy trình thông báo cho lực lượng chức năng và tổ chức thoát nạn an toàn. Các nội dung tuyên truyền được triển khai gắn với điều kiện thực tế tại từng cơ sở, giúp chủ cơ sở và người lao động nâng cao khả năng nhận biết, chủ động phòng ngừa và xử lý tình huống.

Đại úy Vũ Đức Cường, cán bộ Công an xã Hạ Bằng cùng Đoàn thanh niên xã Hạ Bằng tuyên truyền hướng dẫn công tác PCCC tại các kho hàng hóa và xưởng sản xuất trên địa bàn xã

Công an xã Hạ Bằng tuyên truyền các chủ cơ sở, nhân viên các cơ sở sản xuất về các nguy cơ xảy ra cháy

Bên cạnh đó, đoàn công tác nhắc nhở các cơ sở nghiêm túc chấp hành quy định về an toàn điện, quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt; sắp xếp hàng hóa khoa học, bảo đảm khoảng cách an toàn, không cản trở lối đi và lối thoát nạn. Việc trang bị, bố trí phương tiện chữa cháy tại chỗ, thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị và duy trì điều kiện an toàn trong suốt quá trình sản xuất, kinh doanh cũng được đặc biệt lưu ý.

Qua kiểm tra, tuyên truyền, 100% cơ sở được tiếp cận các nội dung hướng dẫn về PCCC&CNCH. Đoàn công tác ghi nhận 2 tồn tại cần khắc phục liên quan đến việc sắp xếp hàng hóa, bố trí phương tiện chữa cháy hoặc lối thoát nạn; đồng thời hướng dẫn các cơ sở chủ động rà soát, khắc phục nhằm bảo đảm các điều kiện an toàn, hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra cháy, nổ và thiệt hại khi có sự cố.

Trong thời gian tới, Công an xã Hạ Bằng tiếp tục phối hợp với Đoàn Thanh niên và các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng PCCC&CNCH; nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của chủ cơ sở và người lao động. Qua đó, góp phần phát hiện, loại trừ các nguy cơ cháy, nổ ngay từ ban đầu, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.