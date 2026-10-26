Thực tập phương án chữa cháy huy động nhiều lực lượng

ANTD.VN - Ngày 26/10/2026, Đội CC&CNCH khu vực số 29, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với UBND xã Quốc Oai tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp, huy động nhiều lực lượng, phương tiện tại khu dân cư thôn Thạch Thán 1, xã Quốc Oai.

Buổi thực tập nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng tham gia PCCC và CNCH, người dân trên địa bàn trong công tác phòng ngừa, xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn; đồng thời kiểm tra khả năng phối hợp, huy động lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”, góp phần chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có sự cố xảy ra.

Đại diện UBND xã Quốc Oai chỉ đạo buổi diễn tập

Thông qua tình huống giả định, các lực lượng tham gia đã triển khai đồng bộ các phương án chữa cháy, cứu người, cứu tài sản, khoanh vùng và xử lý đám cháy; thực hiện công tác trinh sát, triển khai đội hình chữa cháy, tổ chức tìm kiếm, hướng dẫn và đưa người bị nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm. Quá trình thực tập được tổ chức nghiêm túc, đúng yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn cho lực lượng, phương tiện và người dân tham gia.

Các lực lượng phối hợp cứu người trong đám cháy

Đây cũng là dịp để đánh giá thực chất năng lực xử lý tình huống cháy, nổ và CNCH tại khu dân cư; kịp thời phát hiện những khó khăn, bất cập trong công tác phối hợp, huy động lực lượng, phương tiện, qua đó rút kinh nghiệm và bổ sung các giải pháp phù hợp với đặc điểm địa bàn.

Các lực lượng phối hợp di chuyển tài sản ra khỏi đám cháy

Thông qua hoạt động thực tập góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng PCCC và CNCH cho cán bộ, lực lượng tham gia và Nhân dân; xây dựng thế trận toàn dân PCCC vững chắc, chủ động phòng ngừa, sẵn sàng xử lý hiệu quả các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn ngay từ cơ sở, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân trên địa bàn xã Quốc Oai.