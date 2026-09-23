ASIAD hôm nay 23-9: Trịnh Thu Vinh xuất trận, sẵn sàng góp huy chương

ANTD.VN - Hôm nay 23-9, ngày thi đấu chính thức thứ tư của Đại hội Thể thao châu Á - ASIAD 2026, thể thao Việt Nam sẽ hướng sự chú ý về trường bắn, nơi nữ xạ thủ CAND Trịnh Thu Vinh tranh tài nội dung 10m súng ngắn sở trường.

Theo lịch thi đấu, nội dung 10m súng ngắn cá nhân nữ môn bắn súng ASIAD 2026 với sự tham gia tranh tài của 60 xạ thủ sẽ khởi tranh từ 7h45.

Bắn súng Việt Nam góp mặt 3 cái tên gồm: Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy. Trong đó, Thu Vinh gây chú ý hơn cả khi nằm trong số những vận động viên được kỳ vọng giành Huy chương Vàng cho đội tuyển bắn súng và đoàn thể thao Việt Nam nói chung tại kỳ Á vận hội này.

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh xuất trận mang theo hy vọng huy chương cho đoàn Việt Nam

Ở nội dung sở trường, xạ thủ 26 tuổi thuộc biên chế CAND từng xếp hạng tư Olympic Paris 2024 - thành tích tốt nhất mà một nữ xạ thủ Việt Nam có được trong lịch sử, Huy chương Vàng SEA Games 2025 và Huy chương Đồng Cúp bắn súng châu Á 2025.

Kỳ vọng đi kèm áp lực với Thu Vinh, trong khi Thùy Trang hay Thu Thủy với tâm thế thoải mái hơn cũng sẵn sàng thi đấu thăng hoa để góp huy chương cho đoàn Việt Nam.

Ở nội dung này, các vận động viên sẽ đấu vòng loại để chọn ra những xạ thủ có thành tích tốt nhất vào bắn chung kết lúc 10h30.

Niềm hy vọng huy chương khác của đoàn Việt Nam là Huy chương Bạc ASIAD 2022 Nguyễn Văn Khánh Phong cũng chính thức tranh tài, cùng các đồng đội Đặng Ngọc Xuân Thiện, Trịnh Hải Khang, Trần Đình Vương, Đỗ Nam Anh thi các nội dung đồng đội nam.

Trong ngày thi đấu hôm nay, ngoài bắn súng và thể dục dụng cụ, Việt Nam còn 10 đội tuyển khác như bơi, cử tạ, đấu kiếm, canoeing, rowing, karate, xe đạp, wushu, bóng chuyền bãi biển tranh tài.

Tính tới trước ngày thi đấu 23-9, đoàn Việt Nam với 1 Huy chương Vàng và 3 Huy chương Đồng đang tạm xếp hạng 16/46 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026.