U23 Việt Nam gặp Hàn Quốc ở tứ kết ASIAD 2026

ANTD.VN - U23 Hàn Quốc giành ngôi nhất bảng D sau chiến thắng 2-0 trước U23 Saudi Arabia ở lượt trận cuối, qua đó xác định U23 Việt Nam là đối thủ tại tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026.

Ở trận đấu này, Hàn Quốc nhập cuộc với thế trận lấn lướt nhưng phải chờ đến hiệp hai mới phá vỡ thế bế tắc. Chỉ trong vòng ba phút, từ 67 đến 69, Shin Min-ha và Kim Myeong-jun lần lượt lập công, giúp đội bóng xứ kim chi giành chiến thắng 2-0.

Trước đó, Hàn Quốc đã khởi đầu ASIAD 2026 bằng màn trình diễn ấn tượng khi đánh bại Qatar 4-1.

Do Iraq rút lui trước giải, bảng D chỉ còn ba đội. Với hai chiến thắng, Hàn Quốc đứng đầu bảng với 6 điểm, trong khi Saudi Arabia xếp thứ hai với 3 điểm. Kết quả này đưa Hàn Quốc vào nhánh đấu gặp U23 Việt Nam, đội đứng nhì bảng C.

U23 Hàn Quốc sẽ là đối thủ của U23 Việt Nam tại tứ kết ASIAD 2026 (Ảnh: KFA)

Ở cặp tứ kết còn lại của nhánh đấu này, Saudi Arabia sẽ chạm trán Uzbekistan, đội thắng Việt Nam 2-0 để đứng thứ nhất bảng C.

Trong lịch sử môn bóng đá nam ASIAD, U23 Hàn Quốc ba lần gặp U23 Việt Nam và toàn thắng. Hàn Quốc đánh bại Việt Nam 4-0 ở vòng bảng ASIAD 1998, thắng 2-0 tại vòng bảng ASIAD 2006 và vượt qua Việt Nam 3-1 ở bán kết ASIAD 2018.

Dù vậy, lịch sử gần đây đã chứng kiến một kết quả hoàn toàn khác. Tại trận tranh HC đồng U23 châu Á 2026 hồi tháng 1 ở Saudi Arabia, Việt Nam và Hàn Quốc tạo nên màn rượt đuổi hấp dẫn. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik hai lần vượt lên nhờ Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Đình Bắc, nhưng Hàn Quốc đều tìm được bàn gỡ.

Hai đội bất phân thắng bại trong hiệp phụ cùng tỉ số 2-2 trước khi Việt Nam giành chiến thắng 7-6 trong loạt luân lưu. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đánh bại Hàn Quốc ở cấp độ U23.

Tuy nhiên, cuộc tái ngộ tại ASIAD 2026 diễn ra trong hoàn cảnh khác hẳn. Việt Nam không còn HLV Kim Sang-sik trên băng ghế chỉ đạo do chiến lược gia người Hàn Quốc đang tập trung dẫn dắt đội tuyển quốc gia tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Vì thế, cuộc tái ngộ tại tứ kết ASIAD 2026 chắc chắn sẽ khác đáng kể so với màn so tài hồi tháng 1. U23 Việt Nam đang đứng trước thử thách lớn khi phải đối đầu một Hàn Quốc sở hữu lực lượng giàu kinh nghiệm và đặt mục tiêu vô địch.