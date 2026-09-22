Việt Nam có Huy chương Vàng đầu tiên tại ASIAD 2026

ANTD.VN - Chiều 22-9, bộ ba võ sỹ karate Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên xuất sắc thắng Iran 5-0 tại chung kết kata đồng đội nữ, qua đó mang về tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho đoàn Việt Nam.

Trong trận chung kết karate đồng đội nữ, Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên thể hiện bài quyền phân thế sống động, giành số điểm 5-0 áp đảo trước Iran, dưới sự cổ vũ của các khán giả Nhật Bản - quê hương môn võ này.

Ngọc Trâm, Ngọc Nhi, Thu Uyên mang về tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho Việt Nam tại ASIAD 2026

Kết quả này giúp karate Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASIAD, đồng thời mang về tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại Á vận hội lần này.

Trước đó trong sáng cùng ngày, ba nữ võ sỹ Việt Nam đã thể hiện phong độ xuất sắc khi thắng tuyệt đối 5-0 trước Nepal tại tứ kết, và trước Đài Bắc Trung Hoa ở bán kết.

Tính tới 14h ngày 22-9, đoàn Việt Nam với 1 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Đồng xếp hạng 12 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026.

Tốp 3 Á vận hội hiện là Trung Quốc - 27 Huy chương Vàng, Nhật Bản - 8 Huy chương Vàng và Hàn Quốc - 5 Huy chương Vàng.