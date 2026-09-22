Thứ hạng mới nhất của đoàn Việt Nam tại ASIAD 2026

ANTD.VN - Tính tới 21h ngày 22-9, đoàn thể thao Việt Nam với 1 Huy chương Vàng và 3 Huy chương Đồng tạm xếp hạng 16/46 trên bảng tổng sắp huy chương Đại hội Thể thao châu Á - ASIAD 2026.

Trong ngày hôm nay 22-9, ngày thi đấu chính thức thứ ba của Đại hội Thể thao châu Á - ASIAD 2026, đoàn thể thao Việt Nam tranh tài ở 12 môn thi.

Ngoài sự cố đáng tiếc liên quan tới áo đấu khiến đội tuyển bắn súng mất suất vào chung kết tranh huy chương 10m súng trường hơi hỗn hợp nam nữ, đoàn Việt Nam đón Huy chương Vàng đầu tiên từ thảm đấu karate.

Karate giúp Việt Nam có Huy chương Vàng đầu tiên tại ASIAD 2026

Ba võ sỹ Nguyễn Ngọc Trâm - Bùi Ngọc Nhi - Hoàng Thị Thu Uyên xuất sắc vượt qua các đối thủ Nepal (tứ kết), Đài Bắc Trung Hoa (bán kết), Iran (chung kết) với cùng tỉ số 5-0 đầy thuyết phục để bảo vệ thành công chức vô địch nội dung kata đồng đội nữ mà Việt Nam từng đăng quang tại ASIAD cách đây 4 năm.

Kết quả này giúp Việt Nam trở thành 1 trong 18 đoàn thể thao trên tổng số 46 đoàn tham dự đã có Huy chương Vàng tại Á vận hội 2026.

Việt Nam với 1 Huy chương Vàng và 3 Huy chương đồng tạm xếp đồng hạng 16/46 (cùng với Malaysia) trên bảng tổng sắp huy chương, tính tới 21h ngày 22-9.

Xét thành tích trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam tạm xếp hạng 4, sau Myanmar (1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ, hạng 14), Singapore (1 HCV, 3 HCB, 1 HCĐ, hạng 11), Thái Lan (4 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ, hạng 4).