ABBank và Đại học Kinh tế Quốc dân ký thỏa thuận hợp tác, trao Quỹ học bổng Tài năng 10 tỷ đồng

ANTD.VN -Ngày 29/10, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) và Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) ký kết thỏa thuận hợp tác, tập trung vào bốn trụ cột về đào tạo, nghiên cứu khoa học, hỗ trợ giáo dục và phát triển cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.

Trong khuôn khổ Lễ ký kết, nội dung tọa đàm và giao lưu giữa Chủ tịch HĐQT ABBank Vũ Văn Tiền cùng giảng viên, sinh viên NEU với chủ đề “Dòng chảy tri thức và bản lĩnh nhân lực trong kỷ nguyên biến đổi” thu hút sự chú ý đặc biệt.

Hợp tác giữa ABBank và NEU diễn ra trong bối cảnh liên kết giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp đang được đặt thành yêu cầu trọng tâm. Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện cơ chế thúc đẩy liên kết nhà trường – doanh nghiệp, tăng cường đào tạo tại doanh nghiệp theo nhu cầu của thị trường.

Đồng lòng chủ trương chung và theo định hướng liên kết với các đại học hàng đầu trong nước nhằm chủ động nguồn nhân lực trong kỷ nguyên mới, thỏa thuận giữa ABBank và NEU tạo nền tảng hợp tác lâu dài, phát huy thế mạnh của mỗi bên trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, nuôi dưỡng tài năng, từ đó đóng góp tích cực cho nền kinh tế.

Lãnh đạo các bên ký kết thỏa thuận hợp tác giữa NEU và ABBank

Bốn trụ cột hợp tác và nguồn lực đồng hành cùng giáo dục

Hợp tác tập trung vào bốn trụ cột, bao gồm: hợp tác về đào tạo, học thuật và nghiên cứu khoa học; hợp tác về giải pháp tài chính và hỗ trợ giáo dục; hợp tác phát triển nguồn nhân lực và cơ hội nghề nghiệp; đồng hành và phát triển lợi thế các bên, nhằm kiến tạo hạnh phúc cho cộng đồng.

Tại chương trình, ABBank cùng Tập đoàn Geleximco đồng hành NEU thông qua Quỹ học bổng Tài năng Geleximco - NEU - ABBank với tổng giá trị 30 tỷ đồng. Trong đó ABBank đóng góp 10 tỷ đồng, tạo thêm nguồn lực lâu dài cho hoạt động nghiên cứu, triển khai những đề tài có giá trị khoa học và tính ứng dụng thực tiễn trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.

Đại diện ABBank trao những suất học bổng ý nghĩa cho sinh viên NEU

Bên cạnh đó, ABBank tài trợ Viện Ngân hàng - Tài chính (NEU) 200 triệu đồng, dành cho các hoạt động nghiên cứu khoa học, giúp chuyển hóa các lý thuyết học thuật thành những đề tài có giá trị thực tiễn, giải quyết các bài toàn vận hành, quản trị và công nghệ ngân hàng thực tế.

Hai chương trình học bổng An Bình Khát Vọng và An Bình Sự Nghiệp với tổng trị giá 300 triệu đồng mở ra nhiều cơ hội mới cho các sinh viên.

Trong đó, học bổng An Bình Khát Vọng được trao cho 30 sinh viên có thành tích học tập xuất sắc và tinh thần bản lĩnh vươn lên, tiếp thêm nguồn lực để các bạn vững bước trên hành trình chinh phục tri thức và phát triển bản thân.

Học bổng An Bình Sự Nghiệp đóng vai trò là “bệ phóng”, đưa sinh viên bước thẳng vào môi trường làm việc thực tế tại ABBank. Sinh viên nhận học bổng được huấn luyện, kèm cặp và thử sức với công việc thật tại ngân hàng, cùng khoản hỗ trợ 5 triệu đồng mỗi tháng trong thời gian thực tập. Sau khi hoàn thành chương trình học tại trường, các bạn được tuyển thẳng vào ABBank.

Chủ tịch ABBank Vũ Văn Tiền phát biểu tại sự kiện

Ông Vũ Văn Tiền – Chủ tịch HĐQT ABBank chia sẻ: “Với ABBank, hợp tác cùng Đại học Kinh tế Quốc dân là sự đầu tư vào nền tảng dài hạn của ngành tài chính – ngân hàng. Chúng tôi mong muốn những bài toán thực tế của một ngân hàng được đưa vào giảng đường và các công trình nghiên cứu của Nhà trường có nơi kiểm nghiệm trong thực tiễn. Đó là cách tri thức luân chuyển giữa nhà trường và doanh nghiệp”.

Tọa đàm “Dòng chảy tri thức và bản lĩnh nhân lực trong kỷ nguyên biến đổi”

Tiếp nối lễ ký kết, tọa đàm và giao lưu giữa Chủ tịch ABBank với sinh viên NEU trở thành tâm điểm khi cùng thảo luận, giải đáp những vấn đề được giới trẻ quan tâm nhất hiện nay.

Tọa đàm đề cập những nhu cầu bức thiết như cách thức hội nhập với thế giới về công nghệ điện tử, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo AI; yêu cầu chất lượng nguồn nhân lực trong bối cảnh mới và những góc nhìn thực tiễn đúc rút qua nhiều thập kỷ tham gia nền kinh tế từ chính Chủ tịch Vũ Văn Tiền.

Chia sẻ tại sự kiện, Chủ tịch ABBank cho rằng, khả năng chuyển hóa tri thức thành thực chiến trở thành yếu tố sống còn trong bối cảnh mới. Người trẻ hôm nay sẽ là lực lượng kế tục sự nghiệp phát triển đất nước trong tương lai. Để đứng vững và hội nhập với thế giới về công nghệ, AI… thì khả năng thích ứng, tư duy đổi mới, học hỏi liên tục và bản lĩnh trước biến động giúp nhân sự trẻ vừa làm chủ công cụ hiện đại, vừa giữ được bản sắc, tham gia hiệu quả vào thị trường.

“Và ở đâu, ở giai đoạn nào thì con người vẫn luôn là trung tâm” - Chủ tịch ABBank nói thêm.

Cột mốc hợp tác giữa ABBank và NEU càng trở nên đặc biệt khi dịp này, NEU hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập. Sau nhiều thập kỷ đóng góp tích cực vào nền kinh tế đất nước, sự trở về của ông Vũ Văn Tiền tại NEU là minh chứng rõ nét cho một 'Dòng chảy tri thức' không bao giờ ngừng nghỉ. Để từ đó, kinh nghiệm của người đi trước trở thành điểm tựa bản lĩnh cho thế hệ đi sau.

Đấy cũng chính là cách ABBank hiện thực hóa định vị “Ngân hàng kiến tạo hạnh phúc” thành các hành động cụ thể để tạo thêm nhiều hạnh phúc cho cộng đồng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.