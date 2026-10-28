ABBank mở rộng hợp tác đa ngành, kiến tạo thêm nhiều giá trị cho khách hàng

ANTD.VN -Hợp tác toàn diện với các đối tác uy tín trong lĩnh vực bảo hiểm, tư vấn tài chính, viễn thông và công nghệ đánh dấu bước tiến mới trong việc mở rộng hợp tác đa ngành cùng các hệ sinh thái ABBank, đa dạng hóa giải pháp tài chính cho khách hàng, tăng cường liên kết nguồn lực cùng phát triển.

Lễ Ký kết hợp tác toàn diện giữa Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) và 4 đối tác lớn ngày 27/10/2026 diễn ra trong bối cảnh thị trường Tài chính – Ngân hàng và nhu cầu của người dùng ngày nay đang chuyển động thần tốc, đòi hỏi một hệ sinh thái tài chính và giải pháp toàn diện. Đón đầu nhu cầu này, hướng tới đóng góp tích cực vào nền kinh tế và hiện thực hóa mục tiêu mang lại những giá trị vượt trội cho khách hàng cùng cộng đồng, ABBank đẩy mạnh phát huy sức mạnh nội tại, mở rộng hợp tác với các đối tác uy tín.

Tại sự kiện, ABBank triển khai ký kết với 4 đối tác trong nhiều lĩnh vực, bao gồm: Tổng Công ty Bảo hiểm VietinBank (VBI), Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI), Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Quản lý Tài sản FIDT (FIDT) và Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (Viettronics).

ABBank ký kết hợp tác toàn diện với các đối tác lớn

Thông qua chuỗi hợp tác, ABBank hướng tới đưa dịch vụ tài chính đến gần hơn với nhu cầu thực tế của khách hàng: từ tích lũy, bảo vệ tài chính và hoạch định tài sản đến hỗ trợ nhu cầu mua sắm, thanh toán và hoạt động kinh doanh. Với doanh nghiệp, việc kết nối ngân hàng cùng các đối tác trong hệ sinh thái còn tạo cơ hội tiếp cận những giải pháp tài chính phù hợp hơn với nhu cầu vận hành và phát triển.

Mở rộng lựa chọn tích lũy, bảo vệ và hoạch định tài chính

Với khách hàng cá nhân, nhu cầu tài chính phủ rộng từ tiết kiệm đến bảo vệ trước rủi ro, quản lý tài sản và chuẩn bị cho các mục tiêu dài hạn. Hợp tác giữa ABBank với các đối tác bảo hiểm và tư vấn tài chính hướng tới đáp ứng những nhu cầu này thông qua các giải pháp bổ trợ cho nhau.

Cụ thể, thông qua hợp tác với VBI, ABBank phát triển giải pháp Tích Lũy An Gia, kết hợp nhu cầu tích lũy với quyền lợi bảo vệ theo điều kiện sản phẩm. Việc mở rộng hợp tác với PTI góp phần đa dạng hóa lựa chọn bảo hiểm. Hoạt động ký kết cùng FIDT cung cấp dịch vụ tư vấn hoạch định tài chính và quản lý tài sản độc lập, hỗ trợ khách hàng xây dựng kế hoạch tích lũy, bảo vệ tài sản và chuẩn bị cho các mục tiêu tài chính trong dài hạn.

Nhờ đó, khách hàng có thêm cơ sở để lựa chọn giải pháp phù hợp với nhu cầu và kế hoạch tài chính của mình, thay vì tiếp cận từng sản phẩm một cách riêng lẻ.

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận giải pháp tài chính, nâng cao hiệu quả hoạt động

Theo thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 – 2030, ABBank và Viettronics hướng tới mở rộng tệp khách hàng doanh nghiệp trong hệ sinh thái Viettronics, phát triển dịch vụ ngân hàng số và giải pháp tài trợ chuỗi cung ứng. Các lĩnh vực được quan tâm gồm điện tử, công nghệ, xây dựng cơ điện và năng lượng – những ngành có nhu cầu đa dạng về vốn và các dịch vụ ngân hàng phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Phát biểu chung tại sự kiện, Chủ tịch HĐQT ABBank Vũ Văn Tiền chia sẻ, một nền kinh tế phát triển bền vững cần có những doanh nghiệp đủ năng lực cạnh tranh, đồng thời có khả năng liên kết, bổ trợ và cùng kiến tạo giá trị cho khách hàng, cộng đồng. “Trong bối cảnh đất nước vươn mình, việc kết nối nguồn lực giữa các doanh nghiệp lớn càng có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển chung, giúp doanh nghiệp nhân rộng giá trị cho khách hàng, xã hội, nâng cao tầm vóc và xa hơn là nâng cao năng lực cạnh tranh trên trường quốc tế” - Chủ tịch Vũ Văn Tiền nhấn mạnh.

Thông qua việc kết nối với các đối tác đa ngành, ABBank tiến một bước mới trong hành trình tăng trưởng bền vững, hiện thực hóa định hướng “Ngân hàng kiến tạo hạnh phúc” khi không ngừng gia tăng giá trị cho khách hàng, đối tác và cộng đồng. Đáng chú ý, ngay trước thềm sự kiện ký kết, Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s Ratings (Moody’s) đã nâng xếp hạng tín nhiệm ABBank từ B2 lên B1, duy trì triển vọng tích cực - thêm một minh chứng cho sự phát triển vững chắc của ABBank trong giai đoạn mới.