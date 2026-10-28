Geleximco, ABBank ký kết hợp tác toàn diện với VNPT

ANTD.VN -Tập đoàn Geleximco – Công ty Cổ phần (Geleximco) và Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) vừa tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), nhằm kết nối nền tảng viễn thông – công nghệ trong sản xuất, quản trị và tích hợp dịch vụ tài chính. Từ đó hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và gia tăng tiện ích cho khách hàng của các bên.

Các thỏa thuận hợp tác toàn diện được ký kết là tiền đề để kết nối hệ sinh thái đa ngành của Geleximco, năng lực tài chính – ngân hàng của ABBank với hạ tầng và giải pháp số của VNPT.

Geleximco và VNPT: Ứng dụng công nghệ, nâng hiệu quả quản trị đa ngành

Với Geleximco, hợp tác cùng VNPT tập trung vào việc nâng cao hiệu quả quản trị và vận hành hệ sinh thái đa ngành của Tập đoàn. Trọng tâm là ứng dụng hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin và các giải pháp số theo yêu cầu của từng lĩnh vực, từ sản xuất công nghiệp đến phát triển đô thị và kinh doanh dịch vụ của Geleximco.

Trong môi trường sản xuất công nghiệp, hai bên định hướng nghiên cứu mạng 5G chuyên dùng, tự động hóa, camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo và cảm biến kết nối Internet vạn vật (IoT). Các công nghệ này được kỳ vọng giúp tăng khả năng giám sát, tối ưu quy trình và nâng cao hiệu quả quản lý tại các đơn vị thành viên.

Geleximco và VNPT cũng sẽ chia sẻ thông tin về cơ hội đầu tư, phân phối chéo sản phẩm, dịch vụ của nhau. Việc triển khai dựa trên nhu cầu, năng lực và quy định của mỗi bên. Qua đó, Geleximco có thêm nguồn lực để hiện đại hóa hoạt động, về phía VNPT sẽ là cơ hội mở rộng thị trường trong hệ sinh thái của Tập đoàn.

ABBank và VNPT: Kết nối dịch vụ tài chính, gia tăng tiện ích cho khách hàng

Trong hoạt động hằng ngày, doanh nghiệp cần quản lý dòng tiền, thanh toán cho đối tác, trả lương và cân đối nguồn vốn. Hợp tác giữa ABBank và VNPT hướng tới đáp ứng những nhu cầu này, đồng thời phát triển thêm tiện ích tài chính cho khách hàng cá nhân.

Theo thỏa thuận, ABBank sẽ cung cấp các dịch vụ tài khoản, quản lý dòng tiền, thu chi hộ, trả lương và tiền gửi cho VNPT cùng các đơn vị thành viên. Các giải pháp tín dụng, bảo lãnh và thẻ doanh nghiệp cũng sẽ được ABBank phát triển phù hợp với nhu cầu của từng đơn vị.

Cán bộ nhân viên VNPT cũng có thể tiếp cận các giải pháp tài chính cá nhân phù hợp với nhu cầu như các sản phẩm thẻ, tiền gửi, tín dụng, bảo hiểm và quyền lợi khách hàng ưu tiên...

Đồng thời ABBank sẽ ưu tiên sử dụng các giải pháp viễn thông, điện toán đám mây, trung tâm dữ liệu, an toàn thông tin, chữ ký số và số hóa vận hành của VNPT trên cơ sở nhu cầu và hiệu quả triển khai, góp phần hỗ trợ quá trình chuyển đổi số của Ngân hàng.

Thỏa thuận toàn diện cũng tạo tiền đề để ABBank và VNPT phát triển các dịch vụ, tính năng tiện ích dành cho khách hàng của hai bên, gồm: thẻ tín dụng đồng thương hiệu ABBank – VNPT, các gói tài chính – viễn thông, thanh toán theo QR code, thanh toán tự động và liên kết với VNPT Money/Mobile Money...

Phát biểu tại sự kiện, ông Vũ Văn Tiền - Chủ tịch HĐQT ABBank, Nhà sáng lập Tập đoàn Geleximco nhấn mạnh ý nghĩa của việc liên kết nguồn lực giữa các doanh nghiệp: “Giá trị lâu dài sẽ được tạo nên từ khả năng biến những thế mạnh riêng thành sức mạnh chung và chuyển hóa các cam kết thành kết quả cụ thể. Với tầm nhìn dài hạn, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm của các bên, chúng ta sẽ xây dựng được những mối liên kết hiệu quả, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của doanh nghiệp và nền kinh tế.”

Ông Huỳnh Quang Liêm - TGĐ VNPT nhận định: “Hợp tác mở ra cơ hội kết hợp giữa hệ sinh thái công nghiệp, thương mại của Geleximco, năng lực tài chính và sự am hiểu khách hàng của ABBank với nền tảng hạ tầng công nghệ của VNPT. Sự cộng hưởng này không chỉ mang lại lợi ích bứt phá cho ba đơn vị, nâng cao trải nghiệm của người tiêu dùng, mà còn đóng góp thiết thực cho công cuộc phát triển kinh tế số, xã hội số của Việt Nam.”

Với hệ sinh thái đa ngành của Geleximco, chiến lược phát triển ngân hàng bán lẻ của ABBank và định hướng chuyển dịch sang tập đoàn công nghệ số của VNPT, hợp tác mở ra cơ hội đưa thế mạnh của từng bên vào thực tiễn hoạt động, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở rộng giá trị cho khách hàng, đối tác. Qua đó, các doanh nghiệp cùng đóng góp vào mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế bền vững, lan tỏa giá trị đến cộng đồng.