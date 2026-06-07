Tiết kiệm điện từ điều chỉnh thói quen dùng điện hàng ngày

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Việc tiết kiệm điện, điều chỉnh thói quen sử dụng điện là giải pháp quan trọng để giảm nguy cơ quá tải, mất điện cục bộ trong mùa hè

Sử dụng điều hòa kết hợp với quạt điện

Điều hòa nhiệt độ là thiết bị tiêu thụ điện năng lớn nhất trong mùa hè. Nhiều người có thói quen hạ nhiệt độ xuống thật thấp, khoảng 18-20 độ C, ngay khi vào phòng để làm lạnh nhanh. Tuy nhiên, hành động này khiến máy nén phải hoạt động hết công suất, gây tốn điện và tăng nguy cơ sốc nhiệt khi bước ra ngoài. Để sử dụng hiệu quả, người dân nên cài đặt điều hòa ở mức từ 26 đến 28 độ C. Đây là ngưỡng nhiệt độ lý tưởng để cơ thể cảm thấy dễ chịu và máy hoạt động ổn định. Bên cạnh đó, việc bật kèm một chiếc quạt điện ở chế độ gió nhẹ sẽ giúp luân chuyển không khí lạnh đều khắp phòng, tạo cảm giác mát mẻ hơn từ 2 đến 3 độ C so với thực tế mà không cần hạ thấp nhiệt độ điều hòa.

Vệ sinh lưới lọc điều hòa định kỳ

Sau một thời gian sử dụng liên tục, bụi bẩn sẽ bám dày đặc vào lưới lọc của điều hòa, làm giảm hiệu suất làm lạnh. Lúc này, máy phải hoạt động tốn sức hơn, tiêu thụ nhiều điện năng hơn nhưng phòng lại không đủ mát. Trong những tháng cao điểm hè, người dùng nên duy trì thói quen tháo lưới lọc ra và rửa sạch bằng nước mỗi 2-3 tuần một lần. Việc bảo dưỡng đơn giản này có thể giúp tiết kiệm từ 5 đến 15% điện năng tiêu thụ của thiết bị.

Rút phích cắm các thiết bị điện khi không sử dụng

Nhiều người lầm tưởng rằng thiết bị tắt bằng điều khiển từ xa là đã ngừng tiêu thụ điện. Thực tế, các thiết bị như tivi, sạc điện thoại, máy tính, hay lò vi sóng khi ở chế độ chờ vẫn âm thầm tiêu tốn một lượng điện năng nhất định. Bạn nên hình thành thói quen rút hẳn phích cắm hoặc ngắt công tắc ổ cắm của các thiết bị điện tử khi không có nhu cầu sử dụng, đặc biệt là trước khi đi ngủ hoặc khi ra khỏi nhà. Hãy đảm bảo rằng, các thiết bị chiếu sáng, tivi, quạt sạc, quạt thông gió, bếp từ… đã được tắt hoặc ngắt nguồn điện. Việc làm này sẽ tránh lãng phí nguồn điện không cần thiết, bảo vệ năng lượng, bảo vệ an toàn cho gia đình.

Hạn chế sử dụng các thiết bị sinh nhiệt vào giờ cao điểm

Các thiết bị như máy giặt, bàn là, lò nướng, hoặc máy sấy quần áo không chỉ tiêu thụ lượng điện lớn mà còn tỏa ra một lượng nhiệt đáng kể, làm không khí trong nhà thêm phần ngột ngạt. Để giảm tải cho hệ thống điện và giữ nhà cửa mát mẻ, các gia đình nên tránh sử dụng các thiết bị này vào khung giờ cao điểm, thường từ 11h30 đến 14h30 và từ 20-22h. Việc chuyển hoạt động giặt giũ, là quần áo sang buổi sáng sớm hoặc tối muộn là một giải pháp thay thế hợp lý.

Tăng cường cây xanh ở trong nhà

Giữa thời tiết nóng bức 38-40 độ như vậy, những chậu cây xanh mướt chính là phương thức giải nhiệt cho không gian ngột ngạt, làm dịu bớt đi tác động của ánh nắng chiếu vào trong nhà đồng thời cũng mang lại không gian xanh - sạch - đẹp. Mang cây xanh vào trong nhà cũng là một cách tiết kiệm điện tự nhiên mà lại vô cùng hiệu quả.

Sử dụng rèm cửa cho không gian phòng khách, phòng ngủ

Rèm cửa có khả năng giữ cho nội thất của chúng ta được bảo vệ khỏi các tia cực mạnh của mặt trời. Đặc biệt hơn, rèm có khả năng phản xạ cao có thể che chắn bên trong khỏi cái nóng khắc nghiệt. Khi thời tiết quá nắng nóng, việc kéo rèm vào sẽ giúp không khí trong nhà mát mẻ hơn. Bạn nên cân nhắc lựa chọn loại rèm có màu sắc trung tính và kèm theo xếp li vì loại rèm như này có thể giảm khí nóng lên đến 33%.

Sử dụng các sản phẩm công nghệ Inverter

Các thiết bị điện không sử dụng công nghệ Inverter tiêu thụ điện năng rất lớn. Nếu bạn chọn mua những sản phẩm có ứng dụng công nghệ Inverter sẽ giúp tiết kiệm chi phí tiền điện đáng kể mỗi tháng. Vì vậy, trước khi chọn mua các thiết bị điện như: máy lạnh, tủ lạnh, máy giặt, lò vi sóng, nồi cơm điện, bếp từ… bạn nên cân nhắc và xem xét kỹ sản phẩm để đảm bảo rằng sản phẩm được sử dụng công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng.