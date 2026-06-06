Trải nghiệm thiết thực tại phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây

ANTD.VN -Nhằm hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước và phòng tránh những thiệt hại do tai nạn đuối nước gây ra, đe dọa đến sức khỏe, tính mạng của người dân trước thời tiết mùa nắng, nóng. Đội CC&CNCH khu vực số 26 – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH CATP Hà Nội đã tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng chống đuối nước cho người dân, trẻ em và du khách tham quan, trải nghiệm tại phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây.

Tại buổi tuyên truyền, trải nghiệm, người dân tham gia đã được các tuyên truyền viên của Đội CC&CNCH khu vực số 26 – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH giới thiệu, cảnh báo những nguy cơ và nguyên nhân phổ biến dẫn đến đuối nước như trẻ em tắm sông, ao, hồ không có người lớn giám sát, thiếu kỹ năng an toàn trong môi trường nước, sự chủ quan khi vui chơi trong dịp hè…. Đồng thời cũng nhấn mạnh thực trạng tai nạn đuối nước thường gia tăng trong thời gian nghỉ hè, khi học sinh và gia đình có nhiều thời gian vui chơi ngoài trời, tham quan du lịch tại các địa điểm có bể bơi, hồ nước, bãi biển...

Tuyên truyền viên hướng dẫn người dân kỹ năng sơ cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực.

Đặc biệt, tuyên truyền viên đã cung cấp cho người dân, trẻ em và du khách tham gia buổi trải nghiệm các biện pháp phòng tránh thiết thực như: không tự ý xuống nước khi không có người lớn, tuân thủ các quy định an toàn khi tham gia bơi lội, nhận biết khu vực nguy hiểm và chủ động trang bị kỹ năng bảo vệ bản thân. Bên cạnh đó, người tham gia còn được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và sơ cứu ban đầu khi xảy ra đuối nước, thông qua các hình thức trực quan, sinh động, giúp dễ hiểu, dễ nhớ và có thể áp dụng trong thực tế.…

Tuyên truyền viên hướng dẫn trẻ em kỹ năng sử dụng áo phao, phao bơi đúng cách.

Không khí buổi tuyên truyền, trải nghiệm diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động như đặt câu hỏi tình huống, hướng dẫn thực hành và các trò chơi tương tác, thu hút khoảng 500 lượt người dân, du khách tham gia đặc biệt trong đó có nhiều bạn nhỏ, trẻ em sinh sống trên địa bàn. Nhiều người dân đã mạnh dạn trao đổi, chia sẻ kiến thức và thể hiện sự hiểu biết về các kỹ năng bảo đảm an toàn cho bản thân trong dịp nghỉ hè.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 26 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH mong muốn góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng ngừa tai nạn đuối nước cho người dân trên địa bàn các xã, phường: Sơn Tây, Tùng Thiện, Đoài Phương và các vùng lân cận nhằm hướng tới một mùa hè vui tươi, an toàn và bổ ích.