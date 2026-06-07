Bắc bộ nắng nóng hoa mắt trước khi không khí lạnh cuối mùa tràn về vào tối mai

Cơ quan khí tượng thông tin, ngày 6/6, khu vực Bắc bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C có nơi trên 37 độ C như trạm: Bắc Mê (Tuyên Quang) 38,0 độ C; Hòa Bình (Phú Thọ) 37,6 độ C, Láng (Hà Nội) 37,8 độ C, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 37,8 độ C… độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Khu vực TP. Huế, TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36- 38 độ C, có nơi trên 38 độ C như trạm: Đà Nẵng 38,4 độ C; Quảng Ngãi 40,1 độ C, Hoài Nhơn (Gia Lai) 38,3 độ C…; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Trong ngày hôm nay 7/8, khu vực Bắc bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa-TP. Đà Nẵng, phía Đông của các tỉnh từ Quảng Ngãi-Đông Đắk Lắk nắng nóng và nắng nóng gay gắt 36-38 độ C. Từ ngày 8/6 nắng nóng giảm dần, ngày 9/6 nắng nóng kết thúc.

Bắc bộ thêm một ngày nắng nóng thiêu đốt trước khi không khí lạnh cuối mùa tràn về vào chiều tối mai

Ngày 7-8/6, khu vực từ Thanh Hóa đến đến Quảng Trị có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%;

Theo dự báo, chiều tối ngày 8/6 đến hết ngày 9/6 do ảnh hưởng của không khí lạnh cuối mùa, khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa, Nghệ An xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to lượng mưa 30-80mm, cục bộ có nơi mưa to trên 200m;

Khu vực Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Sơn La, khu vực phía Tây của tỉnh Phú Thọ mưa 60-120mm, cục bộ có nơi mưa to trên 250mm. Bắc bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có nguy cơ cao xảy ra giông, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, vùng núi Bắc bộ nguy cơ lũ quét, trượt lở đất.

Không khí lạnh cuối mùa tràn về giúp khu vực Bắc bộ có mưa giông cùng với đó, trong suốt tuần tới, thời tiết khu vực này duy trì khá mát mẻ, trời nhiều mây, nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ ở mức 32-33 độ C.