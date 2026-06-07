Sôi nổi Hội thi chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ lực lượng PCCC cơ sở trên địa bàn phường Cầu Giấy và Yên Hòa

ANTD.VN - Khoảng 350 vận động viên là lực lượng PCCC cơ sở thuộc các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn phường Cầu Giấy và phường Yên Hòa đã tranh tài sôi nổi tại Hội thi chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2026 diễn ra ngày 6/6.

Hội thi là dịp để các đơn vị nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, tăng cường khả năng phối hợp xử lý sự cố, góp phần xây dựng thế trận phòng cháy, chữa cháy vững chắc từ cơ sở.

Các đội thi tham gia tranh tài

Hội thi chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ dành cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy (PCCC) cơ sở thuộc các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn phường Cầu Giấy và phường Yên Hòa đã diễn ra sôi nổi, thu hút sự tham gia của đông đảo đội viên PCCC cơ sở, góp phần nâng cao năng lực ứng phó với các tình huống cháy, nổ và sự cố, tai nạn ngay từ cơ sở.

Hội thi được tổ chức nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia PCCC và cứu nạn, cứu hộ, đồng thời tạo sân chơi bổ ích để các đội PCCC cơ sở giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống thực tế. Đây cũng là dịp để đánh giá chất lượng công tác huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng PCCC tại các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn.

Đội thi nào cũng hoàn thành xuất sắc phần thi của mình

Tham gia hội thi, các đội trải qua nhiều nội dung thi thiết thực như lý thuyết kiến thức pháp luật về PCCC và cứu nạn, cứu hộ; thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay; triển khai đội hình chữa cháy, cứu người và di chuyển tài sản khỏi khu vực nguy hiểm; phối hợp xử lý các tình huống cháy giả định trong thời gian nhanh nhất.

Các phần thi được xây dựng sát với thực tiễn sản xuất, kinh doanh và điều kiện hoạt động của doanh nghiệp, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng, bình tĩnh và chính xác giữa các thành viên. Với tinh thần thi đấu nghiêm túc, trách nhiệm và quyết tâm cao, các đội đã mang đến nhiều màn tranh tài hấp dẫn, thể hiện kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt cùng ý thức chấp hành nghiêm quy trình nghiệp vụ PCCC.

Ban tổ chức khen thưởng cho các đội thi

Thông qua hội thi, lực lượng PCCC cơ sở có thêm cơ hội củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và khả năng phối hợp khi có sự cố xảy ra. Đây là yếu tố quan trọng giúp phát huy hiệu quả phương châm "4 tại chỗ", xử lý nhanh các tình huống ngay từ khi mới phát sinh, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải cho các tập thể có thành tích xuất sắc, đồng thời ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị chu đáo của các đơn vị tham gia. Thành công của hội thi tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng PCCC cơ sở trong công tác phòng ngừa, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về PCCC và cứu nạn, cứu hộ trong các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn phường Cầu Giấy và Yên Hòa.