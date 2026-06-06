Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và CNCH cho các cơ sở giáo dục

ANTD.VN - Nhằm phòng ngừa, hạn chế nguy cơ cháy, nổ, bảo đảm an toàn cho hoạt động dạy và học, lực lượng PCCC Công an Hà Nội đã tổ chức tuyên truyền pháp luật về PCCC và cho các cơ sở giáo dục.

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), đồng thời triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Ba nhất” với phương châm “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” trong lực lượng Công an Thủ đô, ngày 5-6, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực số 36, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC&CNCH cho người đứng đầu cơ sở, thành viên Đội PCCC cơ sở của các cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã Ứng Hòa, Ứng Thiên, Hòa Xá và Vân Đình.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phụ trách công tác PCCC tại các trường học trên địa bàn. Tại hội nghị, Trung tá Nguyễn Thành Đô - Phó Đội trưởng Đội CC&CNCH Khu vực số 36 đã phổ biến những nội dung cơ bản của các văn bản quy phạm pháp luật về PCCC&CNCH; phân tích các nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến cháy, nổ trong môi trường giáo dục; hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC tại cơ sở, kỹ năng xử lý tình huống khi xảy ra sự cố cháy, nổ và công tác tổ chức thoát nạn, cứu người ban đầu.

Trung tá Nguyễn Thành Đô - Phó Đội trưởng Đội CC&CNCH Khu vực số 36 phát biểu tại hội nghị

Đặc biệt, phát huy tinh thần “Gần dân nhất” trong phong trào thi đua “Ba nhất”, cán bộ Đội CC&CNCH Khu vực số 36 đã trực tiếp hướng dẫn, “cầm tay chỉ việc” cho các học viên trong việc khai báo, cập nhật thông tin cơ sở lên Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về PCCC.

Các nội dung hướng dẫn được thực hiện cụ thể, chi tiết từ khâu đăng nhập, cập nhật thông tin, kiểm tra dữ liệu đến việc xử lý những lỗi thường gặp trong quá trình thực hiện, giúp các cơ sở từng bước nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PCCC. Đồng thời hướng dẫn các học viên cài đặt, đăng ký và sử dụng ứng dụng Báo cháy 114 trên điện thoại thông minh. Thông qua ứng dụng, người dân và các cơ sở có thể nhanh chóng gửi tin báo cháy, sự cố, tai nạn tới lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH; đồng thời tiếp cận các thông tin, kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH một cách thuận tiện, kịp thời.

Hướng dẫn khai báo, cập nhật thông tin lên cơ sở dữ liệu quốc gia về PCCC

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đại diện Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu cũng phối hợp với Đội CC&CNCH Khu vực số 36 đã giới thiệu đến các đại biểu các tính năng, tiện ích của thiết bị truyền tin báo cháy, giải pháp kết nối và truyền tín hiệu báo cháy tự động từ cơ sở về Trung tâm chỉ huy của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH. Các nội dung giới thiệu tập trung vào hiệu quả của hệ thống trong việc phát hiện sớm sự cố cháy, truyền tải thông tin nhanh chóng, chính xác, góp phần nâng cao năng lực cảnh báo, xử lý tình huống và giảm thiểu thiệt hại do cháy, nổ gây ra. Đại diện các đơn vị cũng giải đáp những thắc mắc của các cơ sở liên quan đến việc lắp đặt, vận hành và khai thác hiệu quả hệ thống truyền tin báo cháy theo quy định hiện hành.

Việc tổ chức hội nghị không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành nghiêm điều lệnh, quy trình công tác của cán bộ, chiến sĩ đơn vị theo tiêu chí “Kỷ luật nhất”, mà còn khẳng định sự tận tụy, hết lòng phục vụ Nhân dân, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH bản lĩnh, trách nhiệm, vì Nhân dân phục vụ theo tiêu chí “Trung thành nhất - Gần dân nhất”.

Thông qua hội nghị, các học viên đã được trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ về PCCC&CNCH, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở và lực lượng PCCC cơ sở trong công tác phòng ngừa, hạn chế nguy cơ cháy, nổ, bảo đảm an toàn cho hoạt động dạy và học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.