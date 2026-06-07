Lưu ý khi sử dụng thuốc trong mùa nắng nóng

ANTD.VN - Trong thời tiết nắng nóng, quản lý thuốc không còn chỉ là kiểm soát bệnh nền mà còn cần tính đến tác động của nhiệt độ môi trường.

Điều chỉnh thuốc khi cần

Một nguyên tắc quan trọng là người bệnh không được tự ý dừng thuốc khi trời nóng. Tuy nhiên, bác sĩ có thể cân nhắc điều chỉnh liều hoặc thời điểm dùng thuốc tùy từng trường hợp cụ thể. Việc điều chỉnh phải dựa trên tình trạng bệnh nền, chức năng thận, điện giải và mức độ tiếp xúc với nhiệt của từng bệnh nhân.

Nhận biết sớm dấu hiệu nguy hiểm

Người bệnh cần nhận biết các triệu chứng cho thấy nhiệt độ đang ảnh hưởng đến thuốc hoặc sức khỏe, gồm: Khát nhiều, khô miệng, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, tiểu ít, lú lẫn, buồn nôn, ngất… Nếu xuất hiện sốt cao, rối loạn ý thức, khó thở hoặc ngất kéo dài, người bệnh cần được cấp cứu ngay vì có thể là dấu hiệu say nắng hoặc rối loạn điện giải nặng.

Nguy cơ mất nước và rối loạn điện giải

Nắng nóng kéo dài làm tăng mất nước qua mồ hôi. Trong khi đó, nhiều thuốc như lợi tiểu, thuốc nhuận tràng hoặc một số thuốc tim mạch lại tiếp tục làm tăng đào thải nước và điện giải. Hệ quả có thể là: Hạ natri máu; Hạ kali máu; Tụt huyết áp; Suy thận cấp; Rối loạn nhịp tim. Do đó, người bệnh cần được tư vấn cụ thể về lượng nước uống phù hợp cho từng người bệnh thay vì khuyến cáo chung chung. Đối với người suy tim hoặc bệnh thận mạn, việc tăng uống nước cần được cân nhắc kỹ để tránh quá tải tuần hoàn.

Bảo quản thuốc đúng cách

Một vấn đề thường bị bỏ qua là bảo quản thuốc trong điều kiện nhiệt độ cao, cụ thể: Insulin cần được bảo quản lạnh theo khuyến cáo. Nếu để trong môi trường nóng kéo dài, thuốc có thể giảm hiệu quả kiểm soát đường huyết. Các bình xịt hít điều trị hen và COPD cũng không nên để trong xe hơi hoặc nơi nhiệt độ cao do nguy cơ hỏng hoặc phát nổ. Người bệnh không để thuốc trong cốp xe, tránh để thuốc cạnh cửa kính, bảo quản thuốc đúng nhiệt độ ghi trên nhãn, kiểm tra dấu hiệu biến đổi màu sắc hoặc chất lượng thuốc.

Kiểm tra thông tin lưu trữ cho bất kỳ loại thuốc nào bạn dùng để biết các khuyến nghị về nhiệt độ. Tuy nhiên, đa số các loại thuốc đều yêu cầu bảo quản ở nhiệt độ từ 20-25 độ, một số loại có thể bảo quản như mức nhiệt 15 hoặc 30 độ, nếu vượt quá 30 độ đều làm giảm thời hạn sử dụng và hiệu lực của thuốc. Không để thuốc tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Tốt hơn hết, nên đóng một tủ thuốc bảo quản ở nơi có nhiệt độ mát mẻ, độ cao vừa đủ nằm ngoài tầm với của trẻ. Nếu không có tủ thuốc, mọi người có thể giữ thuốc trong tủ quần áo hoặc tủ ở phòng mát nhất, khô nhất trong nhà. Đặc biệt lưu ý, không nên cất thuốc phía trên tủ lạnh.

Độ ẩm cũng là một trong những yếu tố có thể gây hư hỏng thuốc. Bạn cũng cần có biện pháp bảo vệ thuốc khỏi độ ẩm ngày càng tăng cùng với cái nóng mùa hè. Nếu khu vực bạn sinh sống có độ ẩm cao, cần bảo quản thuốc trong hộp chống ẩm hoặc túi nilon để giữ cho thuốc khô ráo. Ngoài ra, bạn cũng không nên để thuốc ở những nơi ẩm ướt như phòng tắm, tủ bếp...