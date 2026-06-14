Xuất khẩu gỗ sang Hoa Kỳ sụt giảm, sang EU và Trung Quốc tăng trưởng bứt phá

ANTD.VN - Xuất khẩu gỗ sang Hoa Kỳ trong 4 tháng đầu năm 2026 sụt giảm 6,47% so với cùng kỳ năm ngoái. Hoa Kỳ là thị trường chủ lực của sản phẩm gỗ xuất khẩu Việt Nam.

Xuất khẩu gỗ đặt mục tiêu đạt khoảng 19 tỷ USD trong năm nay

Dẫn số liệu từ Cục Hải quan (Bộ Tài chính), Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công Thương) cho hay, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ của Việt Nam trong tháng 4-2026 đạt 1,57 tỷ USD, tăng 13,11% so với tháng 3-2026 và tăng 8,95% so với tháng cùng kỳ năm 2025.

Tính chung 4 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đạt 5,57 tỷ USD, tăng nhẹ 3,42% so với 4 tháng đầu năm 2025.

Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của ngành gỗ Việt Nam trong 4 tháng đầu năm nay với kim ngạch đạt 2,743 tỉ USD, chiếm 49,24% tổng giá trị xuất khẩu toàn ngành.

Tuy nhiên, thị trường này đang có dấu hiệu sụt giảm khi giảm 6,47% so với 4 tháng năm 2025. Riêng tháng 4-2026 đạt 787,69 triệu USD, dù tăng 12,92% so với tháng trước nhưng vẫn giảm nhẹ 1,41% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khối FTA RCEP duy trì tốc độ tăng trưởng rất ấn tượng. Lũy kế 4 tháng đạt 1,96 tỷ USD, tăng tới 16,74% so với cùng kỳ. Tháng 4-2026 cũng ghi nhận mức tăng 18,87% so với tháng 4-2025;

Khối FTA CPTPP đạt 1,08 tỷ USD trong 4 tháng, tăng trưởng ổn định ở mức 7,83% so với cùng kỳ năm trước;

Khối EU là khối có sự tăng trưởng mạnh mẽ nhất, kim ngạch 4 tháng đầu năm nay đạt 297,72 triệu USD, tăng đến 52,58% so với 4 tháng năm 2025. Riêng tháng 4-2026 tăng tới 67,54% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 844,87 triệu USD trong 4 tháng, tăng mạnh 48,78% so với cùng kỳ. Tháng 4-2026 đạt 239,10 triệu USD, tăng vọt 54,27% so với tháng 4-2025. Trung Quốc củng cố vị thế là một trong những thị trường hàng đầu của Việt Nam.

Ngoài ra, các thị trường lớn khác như: Nhật Bản, ASEAN… tăng trưởng ổn định. Đáng chú ý, lào dù kim ngạch nhỏ (3,45 triệu USD) nhưng tăng đến 278,27%...

Mục tiêu toàn ngành gỗ đặt ra cho năm 2026 là đạt khoảng 18,5 - 19 tỷ USD. Nếu giữ nguyên nhịp tăng trưởng nhẹ khoảng 3,5% như 4 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu cả năm sẽ đạt khoảng 16,5 - 17 tỷ USD.