Xuất khẩu của khối doanh nghiệp FDI có thể đạt 410 tỷ USD trong năm nay

ANTD.VN - Khối doanh nghiệp FDI vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng xuất khẩu của cả nước trong 5 tháng đầu năm 2026.

Xuất khẩu sản phẩm điện tử, công nghệ cao của khối FDI vẫn tăng trưởng

Dẫn số liệu từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính), Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, trong tháng 5/2026, xuất khẩu hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI ước đạt 37,88 tỷ USD, tăng 4,78% so với tháng 4/2026 và tăng 22,62% so với tháng 5/2025.

Tỷ trọng đóng góp của khối doanh nghiệp này trong tổng xuất khẩu của cả nước trong tháng qua đạt 80,71%, cao hơn mức 78,61% của tháng 4/2026 và cao hơn mức 78,02% của tháng 5/2025.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất khẩu của khối doanh nghiệp FDI ước đạt 172,16 tỷ USD, tăng 32,42% so với mức 130,01 tỷ USD của cùng kỳ năm 2025. Trong khi tổng kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước 5 tháng đầu năm 2026 ước đạt 43,5 tỷ USD, giảm 13,38% so với cùng kỳ năm 2025.

Tỷ trọng đóng góp của khối doanh nghiệp FDI trong tổng xuất khẩu của cả nước trong 5 tháng đầu năm 2026 đạt 79,83% (cao hơn mức 72,14% của cùng kỳ năm 2025).

Các thống kê mới cũng cho thấy, khu vực FDI tiếp tục đóng vai trò chủ lực trong tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt ở các ngành công nghệ cao, điện tử, cơ khí chế tạo và sản phẩm công nghiệp chế biến.

Trong 4 tháng đầu năm 2026, có 14 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 87,04% tổng kim ngạch xuất khẩu (trong đó có 3 mặt hàng xuất khẩu đạt trên 10 tỷ USD, chiếm 62,58%).

Theo các chuyên gia, xuất khẩu của khối doanh nghiệp FDI được dự báo tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng chính của xuất khẩu Việt Nam nhờ sự phục hồi mạnh của nhu cầu điện tử toàn cầu, xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng sang Việt Nam và hoạt động mở rộng sản xuất của các tập đoàn đa quốc gia.

Dự báo xuất khẩu của khối FDI cả năm 2026 có thể đạt khoảng 390 – 410 tỷ USD, tăng khoảng 22 – 28% so với năm 2025. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng dự báo sẽ chậm lại trong nửa cuối năm 2026 do hiệu ứng nền cao dần xuất hiện và nhu cầu tiêu dùng tại Hoa Kỳ, EU có thể phục hồi không đồng đều.