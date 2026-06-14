Cục Thuế đề nghị đại lý, tổ chức tư vấn thuế không tiếp tay hành vi lập 2 hệ thống sổ sách kế toán

ANTD.VN - Cục Thuế vừa có thư ngỏ gửi các Hiệp hội nghề nghiệp trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và các đại lý thuế, tổ chức cung cấp dịch vụ kế toán, tư vấn thuế yêu cầu phối hợp phòng ngừa hành vi lập 2 hệ thống sổ kế toán, tài chính trở lên nhằm che giấu doanh thu.

Theo Cục Thuế, thời gian qua, cơ quan thuế ghi nhận vẫn còn tồn tại tình trạng một số doanh nghiệp sử dụng đồng thời hai hệ thống sổ kế toán tài chính trở lên nhằm che giấu doanh thu, sai lệch nghĩa vụ thuế. Đây là hành vi vi phạm pháp luật về kế toán và thuế, tiềm ẩn rủi ro pháp lý nghiêm trọng và ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh lành mạnh.

Do đó, Cục Thuế đề nghị các tổ chức nêu trên phối hợp tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về kế toán, thuế đến hội viên, khách hàng.

Đồng thời, truyền thông làm rõ ranh giới giữa hành vi hợp pháp (quản trị nội bộ) và hành vi vi phạm (lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính trở lên hoặc cung cấp, công bố các báo cáo tài chính có số liệu không đồng nhất trong cùng một kỳ kế toán); Cảnh báo các dấu hiệu rủi ro phổ biến trong ghi nhận doanh thu, chi phí, sử dụng hóa đơn, chứng từ.

Cục Thuế đề nghị các Hiệp hội, tổ chức phối hợp ngăn hành vi lập 2 hệ thống sổ sách kế toán để gian lận thuế

Cục Thuế đề nghị các Hiệp hội, đại lý thuế, tổ chức cung cấp dịch vụ kế toán, tư vấn thuế… tham gia hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng quy chế quản trị nội bộ và tổ chức kiểm soát nội bộ nhằm phân định rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bộ phận và cá nhân có liên quan trong việc lập, thực hiện, quản lý và kiểm soát các giao dịch kinh tế phát sinh tại doanh nghiệp, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật thuế và pháp luật có liên quan.

Tư vấn doanh nghiệp kê khai, nộp thuế đúng quy định; Hỗ trợ doanh nghiệp rà soát, đối chiếu dữ liệu giữa sổ kế toán, hóa đơn và giao dịch thanh toán; và cảnh báo sớm các rủi ro pháp lý phát sinh.

Cơ quan thuế cũng yêu cầu các Hiệp hội, tổ chức nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp. Trong đó, tuân thủ chuẩn mực nghề nghiệp và quy định pháp luật trong hoạt động cung cấp dịch vụ; Không tiếp tay, không tham gia hoặc hỗ trợ các hành vi gian lận thuế; Góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh.

Cùng với đó, phối hợp với cơ quan thuế trong các hoạt động tuyên truyền, như: Tham gia các hội nghị, hội thảo, chương trình tập huấn, đối thoại với doanh nghiệp; Phối hợp cung cấp ý kiến chuyên môn, phản hồi thực tiễn để hoàn thiện chính sách và nâng cao hiệu quả quản lý.

“Cục Thuế tin tưởng rằng, với vai trò là cầu nối trực tiếp với cộng đồng doanh nghiệp, các hiệp hội nghề nghiệp, đại lý thuế và tổ chức cung cấp dịch vụ kế toán, tư vấn thuế sẽ tiếp tục đồng hành, góp phần lan tỏa thông điệp tuân thủ pháp luật, phòng ngừa vi phạm và nâng cao tính minh bạch trong hoạt động sản xuất, kinh doanh” – Cục Thuế nêu.