Xử phạt trường hợp đăng tải thông tin kích động tụ tập đông người

ANTD.VN - Công an phường Lĩnh Nam (TP Hà Nội) vừa xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với một trường hợp có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin mang tính chất kích động, lôi kéo tụ tập đông người, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Theo đó, người bị xử phạt là anh L.M.C. (SN 1989, trú tại phường Lĩnh Nam, Hà Nội).

Trước đó, ngày 6/10, Công an phường Lĩnh Nam đã tiến hành làm việc với anh C. liên quan đến việc tham gia một nhóm Zalo và trao đổi các nội dung có tính chất kích động, quá khích, tiềm ẩn nguy cơ gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Anh L.M.C tại cơ quan công an

Tại cơ quan Công an, anh C. đã thừa nhận hành vi vi phạm. Căn cứ tính chất, mức độ hành vi, Công an phường Lĩnh Nam đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7.500.000 đồng theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 9 Nghị định số 330/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 của Chính phủ.

Vụ việc là lời cảnh báo đối với người sử dụng mạng xã hội về trách nhiệm trong việc tiếp nhận, đăng tải và chia sẻ thông tin trên không gian mạng. Những nội dung mang tính kích động, lôi kéo tụ tập đông người, nếu không được kiểm chứng và phát tán thiếu kiểm soát, có thể gây tác động tiêu cực đến tình hình an ninh, trật tự, thậm chí dẫn đến những hậu quả khó lường.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần tỉnh táo trước các luồng thông tin trên mạng xã hội; chủ động kiểm chứng nguồn tin trước khi đăng tải, bình luận hoặc chia sẻ. Mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia phát tán thông tin sai lệch, kích động hoặc lôi kéo tụ tập đông người trái pháp luật.

Sử dụng mạng xã hội văn minh, có trách nhiệm không chỉ là cách bảo vệ bản thân trước những vi phạm pháp luật mà còn góp phần giữ gìn an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.