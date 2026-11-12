Xử phạt người phụ nữ bán hàng rong, gây mất trật tự công cộng tại hồ Hoàn Kiếm

ANTD.VN -Ngày 12/11/2026, Công an phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một phụ nữ có hành vi bán hàng rong và gây mất trật tự công cộng tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Qua công tác nắm tình hình, Công an phường Hoàn Kiếm ghi nhận trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại sự việc một phụ nữ bán hàng rong có lời nói, hành vi thiếu chuẩn mực đối với hướng dẫn viên du lịch tại khu vực Tượng đài Cảm tử, gần hồ Hoàn Kiếm.

Công an phường Hoàn Kiếm làm việc với T

Tiến hành xác minh, cơ quan Công an làm rõ, khoảng 14h30 ngày 8-11, H.T.T (SN 1987) bán hàng rong tại khu vực Tượng đài Cảm tử, đã chào mời một nhóm du khách nước ngoài mua quạt. Tuy nhiên, người hướng dẫn viên du lịch đi cùng đoàn cho rằng T. bán hàng không đúng giá. Bức xúc vì không bán được hàng, T. đã có những lời lẽ thô tục, xúc phạm nam hướng dẫn viên du lịch rồi rời đi.

Ngay sau khi nắm được thông tin vụ việc, sáng 12/11/2026, Công an phường Hoàn Kiếm đã làm việc với T. để xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.

Căn cứ kết quả xác minh, Công an phường Hoàn Kiếm đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T. về 2 hành vi: gây mất trật tự công cộng và bán hàng rong trên vỉa hè tuyến phố có quy định cấm bán hàng. Tổng số tiền xử phạt là 1,2 triệu đồng.

Qua sự việc này, Công an phường Hoàn Kiếm khuyến cáo người dân, các hộ kinh doanh nghiêm túc chấp hành quy định về trật tự công cộng, trật tự đô thị; không bán hàng rong tại các khu vực cấm, ứng xử văn minh, lịch sự với du khách, góp phần xây dựng hình ảnh Thủ đô an toàn, thân thiện trong mắt bạn bè quốc tế.