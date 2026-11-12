Viện kiểm sát luận tội và đề nghị án tù đối với cựu Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa

ANTD.VN - Làm trái nhiệm vụ được giao, vi phạm các quy định của pháp luật, gây thất thoát tài sản nhà nước trị giá hơn 5,1 tỷ đồng, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang bị đề nghị đến 42 tháng tù.

Chiều 12-11, phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang cùng 10 bị cáo liên quan trong vụ án vi phạm quy định về khai thác tài nguyên khoáng sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng chuyển sang phần tranh luận.

Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa.

Phát biểu quan điểm luận tội với các bị cáo, đại diện Viện kiểm sát (VKS) khẳng định, tài nguyên khoáng sản là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Việc chuyển nhượng quyền khai thác, cấp Giấy phép khai thác khoáng sản phải tuân thủ các điều kiện, trình tự, thủ tục và giới hạn theo quy định pháp luật.

VKS khẳng định, trong vụ án này, bị cáo Lê Đức Giang (cựu Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa) là người có thẩm quyền quyết định việc cho phép chuyển nhượng, cấp giấy phép khai thác khoáng sản; chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện, mọi mặt trước Chủ tịch, trước UBND tỉnh, HĐND tỉnh và trước pháp luật về những quyết định của mình. Do đó, bị cáo Giang phải chịu mức hình phạt cao hơn các bị cáo còn lại.

Bị cáo Phạm Văn Hoành (cựu Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa) chịu trách nhiệm chính dưới góc độ cơ quan chuyên môn tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh nên phải chịu mức hình phạt cao hơn các bị cáo Nguyễn Thế Hùng (cựu Trưởng Phòng Tài nguyên khoáng sản và Môi trường tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Tâm (cựu chuyên viên Phòng Công nghiệp Xây dựng và Khoa học Công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa).

VKS đánh giá, trong giai đoạn điều tra, truy tố và tại phiên tòa, các bị cáo Giang, Hoành, Hùng, Tâm đã tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra, thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi sai phạm; tự nguyện khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của mình và nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính.

Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Các bị cáo trên đều có nhân thân tốt; quá trình công tác, các bị cáo đều có nhiều thành tích xuất sắc, được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp có thẩm quyền. Gia đình các bị cáo Giang, Hoành, Hùng có công với cách mạng…

Cuối phần luận tội, đại diện VKS đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Đức Giang từ 36-42 tháng tù; Phạm Văn Hoành từ 30-36 tháng tù; Nguyễn Thế Hùng từ 24-30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và Nguyễn Văn Tâm từ 24-30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”.

Đối với bị cáo Nguyễn Xuân Tùng (Giám đốc Công ty Thiên An Phát), VKS đề nghị từ 3-4 năm tù về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” và từ 4-5 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh là từ 7-9 năm tù, đồng thời xử phạt bổ sung 200 triệu đồng.

Với các bị cáo còn lại, đại diện VKS đề nghị mức án thấp nhất là 12 tháng tù cho hưởng án treo và cao nhất là 8 năm tù, đồng thời xử phạt bổ sung từ 100-200 triệu đồng về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” hoặc “Trốn thuế”.

Quá trình xét xử cho thấy, quá trình thẩm định, tham mưu, quyết định cho phép chuyển nhượng và cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Thiên An Phát tại mỏ số 2, do nể nang và vụ lợi, Lê Đức Giang và nhiều bị cáo khác đã làm trái nhiệm vụ được giao, vi phạm các quy định của pháp luật, gây thất thoát cho nhà nước 46.051,44 m3 cát ở thể tự nhiên, tương đương 51.807,88m3 cát ở thể nở rời, với tổng trị giá là hơn 5,1 tỷ đồng.

Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang và cựu Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa Phạm Văn Hoành hưởng lợi trái phép tổng cộng 240 triệu đồng từ việc Giám đốc Công ty Thiên An Phát biếu xén trong các dịp lễ, Tết.