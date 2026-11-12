ANTD.VN - Nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi khai thác thủy sản trái phép, Công an xã Thạch Thất đã phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân sinh sống ven sông Tích nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường sinh thái.

Công an xã Thạch Thất tuyên truyền, vận động nhân dân bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên sông Tích

Sông Tích gắn bó mật thiết với đời sống, sinh hoạt và hoạt động sản xuất của người dân xã Thạch Thất. Việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giữ gìn môi trường sinh thái trên dòng sông có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống nhân dân và sự phát triển bền vững của địa phương. Tuy nhiên, việc sử dụng các phương tiện, công cụ khai thác thủy sản mang tính tận diệt, nhất là kích điện, xung điện, không chỉ làm suy giảm nguồn lợi thủy sản, ảnh hưởng đến hệ sinh thái mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đe dọa tính mạng, sức khỏe con người.

Trước thực tế đó, Công an xã Thạch Thất đã phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật trực tiếp đến các hộ dân sinh sống ven sông Tích trên địa bàn xã.

Cán bộ, chiến sĩ đã tuyên truyền, giải thích về tác hại của việc sử dụng kích điện, xung điện và các phương thức khai thác thủy sản mang tính hủy diệt đối với môi trường tự nhiên và nguồn lợi thủy sản. Đặc biệt, lực lượng chức năng nhấn mạnh những nguy cơ mất an toàn khi sử dụng thiết bị điện để đánh bắt thủy sản, nhất là trong điều kiện thời tiết mưa lũ, mực nước sông biến động, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn điện.

Bên cạnh đó, Công an xã lồng ghép tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, vận động người dân không xả rác thải, chất thải xuống lòng sông, bờ sông; tích cực giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ cảnh quan và hệ sinh thái tự nhiên.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, Công an xã đã vận động các hộ dân ký cam kết không sử dụng điện dưới mọi hình thức để khai thác thủy sản, không thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản; đồng thời chủ động phát hiện, thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi vi phạm.

Hoạt động tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ dân góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật, phát huy vai trò của nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm ngay từ cơ sở.

Công an xã Thạch Thất khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng kích điện, xung điện và các phương tiện khai thác thủy sản bị pháp luật nghiêm cấm; không xả rác, chất thải gây ô nhiễm nguồn nước; tích cực vận động người thân, cộng đồng cùng thực hiện. Khi phát hiện hành vi khai thác thủy sản trái phép hoặc gây ô nhiễm môi trường, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an hoặc chính quyền địa phương để kiểm tra, xử lý theo quy định.