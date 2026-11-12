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Vận động thành công đối tượng truy nã ra đầu thú

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T.V

ANTD.VN - Công an phường Xuân Phương, Hà Nội vừa vận động thành công đối tượng truy nã Trần Hồng Sâm ra đầu thú.

Theo hồ sơ, Trần Hồng Sâm (SN 1988) trú tại xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình (trước đây là xóm 4, xã Hải Trung, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định).

Trần Hồng Sâm bị Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm (cũ), Hà Nội ra quyết định truy nã về tội “Tổ chức đánh bạc”.

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Đối tượng Trần Hồng Sâm tại cơ quan công an

Trên cơ sở công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn và rà soát các đối tượng truy nã, khi có thông tin về Trần Hồng Sâm, Công an phường Xuân Phương đã chủ động triển khai các biện pháp tuyên truyền, vận động, thuyết phục người đàn ông đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Việc Trần Hồng Sâm tự nguyện ra đầu thú thể hiện hiệu quả công tác vận động, sự chủ động của Công an phường Xuân Phương trong công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, tuyên truyền, vận động người vi phạm pháp luật chấp hành quy định, góp phần nâng cao hiệu quả công tác truy bắt, vận động đối tượng truy nã và bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn; đồng thời góp phần phục vụ quá trình điều tra, xử lý vụ án theo quy định.

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Từ khóa:

#vận động truy nã #đầu thú #Công an phường Xuân Phương

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