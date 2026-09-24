Xét tuyển bổ sung vào đào tạo đại học quân sự tại các trường Quân đội năm 2026

ANTD.VN - Thí sinh có cơ hội trúng tuyển bổ sung vào các trường quân đội với thời hạn tiếp nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 28/9 đến ngày 07/10/2026, xét tuyển bổ sung vào ngày 12/10/2026.

Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng vừa ban hành Văn bản số 5997/TSQS-QHNT thông báo về việc xét tuyển bổ sung vào đào tạo đại học quân sự tại các học viện, trường sĩ quan Quân đội năm 2026.

Theo đó, việc xét tuyển bổ sung được thực hiện trên cơ sở kết quả Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 và kết quả các bài thi đánh giá năng lực của Bộ Quốc phòng, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Thí sinh đăng ký dự tuyển phải bảo đảm các điều kiện: Đã tham gia sơ tuyển và được một trường Quân đội thông báo đủ điều kiện sơ tuyển; chưa trúng tuyển nguyện vọng 1 hệ quân sự hoặc chưa xác nhận nhập học ở bất kỳ cơ sở đào tạo nào; có đủ tiêu chuẩn về sức khỏe; có tổng điểm xét tuyển và tiêu chí phụ (nếu có) bằng hoặc cao hơn điểm trúng tuyển đợt 1 của trường đăng ký.

Thí sinh đăng ký xét tuyển bổ sung theo nhóm xét tuyển quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 27 Thông tư số 41/2025/TT-BQP ngày 07/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Quy định và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường Quân đội; đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 36/2026/TT-BQP ngày 25/4/2026.

Trong đó, nhóm 1 gồm các học viện: Hậu cần, Hải quân, Biên phòng, Phòng không-Không quân (hệ Chỉ huy tham mưu) và các trường sĩ quan: Lục quân 1, Lục quân 2, Chính trị, Đặc công, Pháo binh, Tăng thiết giáp, Phòng hóa, Thông tin, Công binh, Không quân (chuyên ngành Thiết bị bay không người lái). Nhóm 2 gồm các học viện: Kỹ thuật quân sự, Quân y, Khoa học quân sự, và Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự.

Thí sinh đủ điều kiện sơ tuyển ở nhóm nào thì được đăng ký xét tuyển bổ sung vào một trong các trường thuộc nhóm theo đúng vùng miền và đối tượng tuyển sinh. Thí sinh đủ điều kiện sức khỏe sơ tuyển vào đào tạo Phi công quân sự, không trúng tuyển đợt 1 được dự tuyển vào các trường thuộc nhóm 1.

Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại trường tuyển sinh hoặc gửi qua đường bưu điện bằng dịch vụ chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên (thời gian tính theo dấu bưu điện).

Hồ sơ gồm: Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của trường; bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2026 hoặc bản chính Giấy chứng nhận kết quả bài thi đánh giá năng lực; các giấy tờ minh chứng điểm ưu tiên (nếu có) và bản photocopy giấy báo đủ điều kiện sơ tuyển; các minh chứng được xét điểm cộng, điểm ưu tiên (nếu có); bản photocopy giấy báo đủ điều kiện sơ tuyển của trường thí sinh nộp hồ sơ sơ tuyển.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung từ ngày 28/9 đến ngày 07/10/2026. Xét tuyển bổ sung vào ngày 12/10/2026, các trường xét tuyển, báo cáo đề xuất điểm trúng tuyển về Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng (qua Cục Quân huấn - Nhà trường).

Chỉ tiêu và mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: