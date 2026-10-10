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Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội: 65 năm xây dựng và phát triển

Văn Sơn

ANTD.VN - Sáng 10-10-2026, Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thành lập (10-10-1961/10-10-2026), đánh dấu chặng đường xây dựng, trưởng thành và phát triển của một cơ sở đào tạo nguồn nhân lực giáo dục thể chất, thể dục thể thao cho đất nước. Dự buổi lễ có PGS.TS Phạm Quang Hưng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, các thế hệ cán bộ, giảng viên, cựu sinh viên và học viên nhà trường.

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