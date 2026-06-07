Khi giới trẻ trở thành mắt xích trong các đường dây phạm tội

ANTD.VN - Liên tiếp trong thời gian gần đây, CATP Hà Nội đã đấu tranh, triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm hoạt động trên không gian mạng với phương thức, thủ đoạn tinh vi. Điều đáng chú ý, trong nhiều vụ án, bên cạnh những đối tượng cầm đầu, tổ chức, còn có sự tham gia của không ít người trẻ tuổi, thậm chí là sinh viên các trường đại học, cao đẳng.

Các đối tượng trong vụ án quảng cáo website cờ bạc đều còn rất trẻ, nhiều người vừa mới tốt nghiệp đại học, cao đẳng

Phía sau vỏ bọc doanh nghiệp

Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự (CATP Hà Nội) phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã phát hiện, triệt phá ổ nhóm quảng cáo website cờ bạc dưới vỏ bọc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền thông. Theo điều tra ban đầu, Công ty TNHH Dịch vụ truyền thông siêu thị SEO do Phạm Ngọc Mạnh (SN 1995, trú tại xã Ô Diên, Hà Nội) làm Giám đốc, đăng ký hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tăng thứ hạng tìm kiếm, tăng lưu lượng truy cập cho các website trên internet. Tuy nhiên, phần lớn khách hàng của công ty lại là các website có nội dung trái phép, đặc biệt là các trang liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng.

Để giúp các website này tiếp cận người dùng và gia tăng thứ hạng trên các công cụ tìm kiếm, Phạm Ngọc Mạnh đã chỉ đạo các quản lý, nhân viên xây dựng hệ thống backlink, bài viết quảng cáo và nhiều nội dung hỗ trợ khác trên môi trường mạng. Dưới danh nghĩa làm dịch vụ SEO, marketing trực tuyến, các đối tượng từng bước góp phần quảng bá, dẫn hướng người dùng đến các website cờ bạc. Bước đầu xác định, từ đầu năm 2026 đến thời điểm bị phát hiện, công ty đã thu lợi khoảng 3,7 tỷ đồng, chủ yếu từ hoạt động quảng bá, tăng thứ hạng tìm kiếm cho các website trái phép, trong đó có 22 website cờ bạc sử dụng tiếng Việt chưa được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 29-4-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Đưa trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”; đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Ngọc Mạnh cùng 17 đối tượng là quản lý, nhân viên có vai trò tích cực giúp sức trong hoạt động phạm tội. Điều đáng nói là, trong số những người bị khởi tố có nhiều đối tượng sinh từ năm 2003 - 2005, là sinh viên mới tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng hoặc vừa bước chân vào thị trường lao động.

Tại cơ quan điều tra, Trần Phương Anh (SN 2003, trú tại phường Xuân Phương, Hà Nội), một trong những nhân viên làm việc cho Phạm Ngọc Mạnh khai nhận, sau khi tốt nghiệp đại học năm 2025, cô gái này đã tìm việc trên các nền tảng tuyển dụng trực tuyến. Thấy Công ty siêu thị SEO đăng tuyển thực tập sinh nên đã nộp hồ sơ ứng tuyển. “Khi mới vào làm em không biết công ty quảng bá các website cờ bạc. Sau này khi truy cập vào các đường link liên quan mới nhận ra nội dung hoạt động của công ty. Lúc đó em cũng lo lắng, nhưng nghĩ mình chỉ làm công việc tuyển dụng, không trực tiếp tham gia nên chắc không sao. Đến khi bị bắt, được cơ quan công an giải thích, em mới hiểu rõ hậu quả và rất hối hận” - Phương Anh trần tình.

Tương tự, Bùi Thị Hằng (SN 2002, trú tại Yên Trị, Phú Thọ) từng là sinh viên của một trường đại học có tiếng trên địa bàn Hà Nội cũng thừa nhận: “Lúc đó em nghĩ mình không trực tiếp tổ chức đánh bạc hay vận hành website cờ bạc, công ty cũng chỉ là đơn vị làm dịch vụ trung gian. Thấy công việc ổn định, phù hợp nên em tiếp tục làm, mong muốn có kinh nghiệm để sau xin được ở những vị trí tốt hơn. Sau khi được cán bộ điều tra giải thích mới hiểu rằng việc quảng bá, hỗ trợ cho các website cờ bạc cũng là hành vi tiếp tay cho vi phạm pháp luật” - Hằng nói trong ân hận.

Trung tá Phạm Nam Thanh - Đội trưởng Đội Cảnh sát đặc nhiệm (Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết, các đối tượng thường hoạt động thông qua các hội nhóm kín, ứng dụng do nước ngoài quản lý trên không gian mạng và sử dụng nhiều tài khoản ảo (không thể hiện thông tin cá nhân) để liên hệ với những người có nhu cầu quảng bá website cờ bạc. Các website đánh bạc đa số được thiết lập ở nước ngoài, thường xuyên thay đổi tên miền nhằm né tránh sự phát hiện và ngăn chặn của cơ quan chức năng”.

Trực tiếp tham gia vụ án, Đại úy Lê Hải Vũ - cán bộ Đội Cảnh sát Đặc nhiệm nhìn nhận: “Điều đáng lo ngại là đa số đối tượng tham gia quảng bá website cờ bạc đều là sinh viên mới ra trường hoặc người trẻ chưa có việc làm ổn định. Ban đầu, nhiều người chưa nhận thức được tính chất vi phạm của công việc. Tuy nhiên, sau một thời gian làm việc, dù đã biết hoạt động của công ty là trái pháp luật nhưng vẫn tiếp tục tham gia vì thu nhập ổn định, công việc nhẹ nhàng và chưa lường hết hậu quả pháp lý…”.

Tham gia đường dây lừa đảo bán thuốc giả là những gương mặt còn rất non nớt

Thiếu hiểu biết pháp luật và cái giá của tuổi trẻ

Không chỉ trong vụ án quảng bá website cờ bạc, thời gian qua CATP Hà Nội cũng liên tiếp phát hiện các đường dây lừa đảo có sự tham gia của nhiều đối tượng trẻ tuổi. Điển hình là vụ án giả danh bác sỹ để lừa bán thuốc chữa bệnh u xơ. Theo điều tra, Trần Văn Hiến (SN 1997, trú tại xã Bát Tràng, Hà Nội) đã thành lập một nhóm chuyên gọi điện cho những người có tiền sử khám và điều trị bệnh u xơ. Các đối tượng khẳng định đang quản lý hồ sơ bệnh án và có khả năng điều trị dứt điểm bệnh cho khách hàng, qua đó giới thiệu các loại thuốc, thực phẩm chức năng nhưng không có tác dụng như quảng cáo. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, chỉ trong vài tháng đầu năm 2026, nhóm đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng của nhiều người dân trên cả nước. Trong đường dây này cũng có rất nhiều đối tượng ở độ tuổi đôi mươi được thuê làm nhân viên tư vấn, gọi điện bán hàng, hưởng lương và phần trăm doanh số.

Từ 2 vụ án trên có thể thấy một điểm chung đáng suy ngẫm, đó là phần lớn những người trẻ tham gia đều không phải đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Họ bước vào các đường dây phạm tội từ những công việc tưởng chừng bình thường như tuyển dụng nhân sự, chăm sóc khách hàng, tư vấn bán hàng, viết bài quảng cáo, vận hành hệ thống dữ liệu... Tuy nhiên, khi đã nhận thức được tính chất trái pháp luật của hoạt động mà vẫn tiếp tục tham gia thì hành vi đó đã cấu thành trách nhiệm pháp lý. Nhiều người trẻ vì thiếu hiểu biết hoặc coi nhẹ hậu quả đã đánh đổi tương lai, sự nghiệp và cả cơ hội phát triển của bản thân. Thực tế cho thấy, cùng với sự phát triển của công nghệ và môi trường mạng, các loại hình tuyển dụng trá hình ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Không ít doanh nghiệp, tổ chức vi phạm pháp luật lợi dụng nhu cầu tìm việc của sinh viên mới ra trường để tuyển dụng nhân sự, sau đó từng bước lôi kéo tham gia vào các hoạt động trái phép. Khi vụ việc bị phát hiện, nhiều người mới giật mình nhận ra rằng những công việc tưởng như đơn giản hàng ngày của mình lại chính là một phần trong chuỗi hoạt động phạm tội.

CATP Hà Nội khuyến cáo học sinh, sinh viên và người lao động trẻ cần đặc biệt thận trọng khi tìm kiếm việc làm trên không gian mạng. Trước khi nhận việc cần tìm hiểu kỹ lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp, tính chất công việc cũng như các quy định pháp luật liên quan. Đối với những công việc có dấu hiệu bất thường, liên quan đến cờ bạc, cá cược, quảng bá website trái phép, sử dụng dữ liệu cá nhân của người khác hoặc các hoạt động không rõ nguồn gốc, người dân cần chủ động từ chối và kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng, để tránh những hậu quả đáng tiếc, khiến tương lai phải trả giá bằng những tháng ngày vướng vòng lao lý…