Từ gã sửa xe nghi vấn, lộ đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian

Các đối tượng bị bắt giữ

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an xã Tây Phương phát hiện Vương Tuấn Trường (SN 1974; trú tại xã Tây Phương, Hà Nội) là thợ sửa chữa xe máy trên địa bàn có biểu hiện mua bán xe máy không rõ nguồn gốc.

Ngày 13/5/2026, Công an xã Tây Phương đã tiến hành làm việc với đối tượng. Quá trình đấu tranh, Trường khai nhận, ngày 30/4/2026 và 13/5/2026 đã mua 2 chiếc xe máy không rõ nguồn gốc của Nguyễn Đức Chiến (SN 1983, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội) và biết đó là xe máy do trộm cắp mà có.

Công an xã Tây Phương tiến hành triệu tập Nguyễn Đức Chiến để làm rõ sự việc. Tại cơ quan Công an, Chiến khai nhận ngày 30/4/2026 đã trộm cắp chiếc xe máy Honda Wave tại ngõ 118 Phùng Khoang, phường Đại Mỗ. Đến ngày 13/5/2026, Chiến cùng Nguyễn Văn Quyết (SN 1990, trú tại xã Hồng Sơn, TP Hà Nội) đã trộm cắp chiếc xe máy Honda Wave ở phường Yên Nghĩa.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 14/5/2026, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra Lệnh tạm giam đối với Vương Tuấn Trường về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Nguyễn Đức Chiến và Nguyễn Văn Quyết về tội Trộm cắp tài sản.

Hiện Công an xã Tây Phương đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.