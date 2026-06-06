Quyết liệt xử lý các bến vật liệu xây dựng không phép ven sông

ANTD.VN - Thực hiện Kế hoạch phối hợp liên ngành bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa năm 2026, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 và 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội liên tiếp xử lý các bến vật liệu xây dựng không phép ven sông, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy, phòng ngừa thất thoát tài nguyên và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

​

Cưỡng chế hàng loạt bến vật liệu xây dựng không phép

Trong các ngày 3 và 4/6, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 - Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phối hợp với UBND, Công an các xã Trung Giã, Ô Diên và các đơn vị liên quan tổ chức cưỡng chế, rào chắn 6 bến vật liệu xây dựng không phép ven sông trên địa bàn.

Đội Cảnh sát đường thủy số 1 - Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phối hợp với UBND, Công an các xã Trung Giã, Ô Diên và các đơn vị liên quan tổ chức cưỡng chế, rào chắn 6 bến vật liệu xây dựng không phép ven sông trên địa bàn.

Theo Phòng CSGT - CATP Hà Nội, trước đó, qua công tác tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện nhiều bến bãi tập kết vật liệu xây dựng hoạt động khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Trong các tháng 3 và 4/2026, Phòng CSGT - CATP Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính đối với các chủ bến theo quy định của pháp luật, đồng thời yêu cầu chấm dứt hoạt động và khắc phục các vi phạm.

Tuy nhiên, qua công tác theo dõi, các bến bãi vi phạm chưa thực hiện đầy đủ các yêu cầu của cơ quan chức năng, tiềm ẩn nguy cơ tái hoạt động trái phép. Trước thực trạng trên, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp cưỡng chế, xử lý nhằm chấm dứt hoạt động của các bến vi phạm.

Tại khu vực ven sông Công và sông Cầu thuộc xã Trung Giã, lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế đối với 3 bến gồm Hà Tư, Hùng An và An Lạc. Tại khu vực bờ phải sông Hồng thuộc xã Ô Diên, các bến Đồn I, Thanh Hùng và Đồn II cũng bị xử lý theo quy định.

Trước đó, trong các ngày 15/4 và 23/4/2026, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội) phối hợp với các đơn vị thuộc Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an và chính quyền địa phương kiểm tra, phát hiện và xử lý 2 bến bãi cùng 2 phương tiện vận chuyển cát không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp trên tuyến sông Hồng.

Hiện trường tại bến vật liệu thuộc thôn 5 Kim Lan, xã Bát Tràng.

Cụ thể, hồi 15h45 ngày 23/4/2026, tại khu vực bờ trái sông Hồng thuộc thôn 5 Kim Lan, xã Bát Tràng, tổ công tác kiểm tra bến vật liệu xây dựng do ông T.Đ.T quản lý. Tại thời điểm kiểm tra, bến đang bốc xếp cát từ phương tiện mang số đăng ký TH-1431 lên bãi. Tuy nhiên, chủ bến không xuất trình được giấy tờ liên quan đến hoạt động bến thủy; khoảng 170 m³ cát trên phương tiện và khoảng 30 m³ cát trên bến đều không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Hiện trường tại bến vật liệu thuộc thôn Bộ Đầu, xã Phú Xuyên.

Trước đó, vào 14h45 ngày 15/4/2026, tại khu vực bờ phải sông Hồng thuộc thôn Bộ Đầu, xã Phú Xuyên, tổ công tác kiểm tra bến vật liệu xây dựng do ông N.Đ.M quản lý. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện phương tiện PT-3189 đang bốc xếp cát lên bến. Qua kiểm tra, khoảng 150 m³ cát trên phương tiện và khoảng 50 m³ cát trên bến đều không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ; bến bãi cũng không đủ điều kiện pháp lý để hoạt động.

CSGT làm việc với cá nhân liên quan.

Thông tin từ Đội Cảnh sát đường thủy số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội, từ ngày 14/12/2025 đến nay, đơn vị đã xử lý 7 bến vật liệu xây dựng không phép ven sông, đồng thời xử lý 8 phương tiện neo đậu, bốc xếp hàng hóa tại vị trí chưa được cấp phép hoạt động, tước giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng 3 tháng đối với các phương tiện vi phạm. Cụ thể đơn vị phối hợp UBND và Công an xã Vĩnh Thanh rào chắn 5 lối vào bến không phép, phối hợp UBND xã Đông Anh rào chắn 2 bến không phép.

Ngăn chặn tình trạng tái vi phạm

Theo Trung tá Trần Văn Công, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 2: Việc xử lý các bến bãi không phép mang ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy. Các bến vật liệu xây dựng hoạt động tự phát thường không có hệ thống bảo đảm an toàn kỹ thuật, không được kiểm tra định kỳ và thiếu các biện pháp phòng ngừa tai nạn. Trong quá trình bốc xếp vật liệu, nhiều phương tiện thủy có thể neo đậu không đúng quy định, cản trở luồng chạy tàu, làm gia tăng nguy cơ va chạm trên sông. Bên cạnh đó, hoạt động tập kết vật liệu xây dựng còn có thể làm ảnh hưởng đến dòng chảy tự nhiên, gây sạt lở bờ sông và tác động tiêu cực đến môi trường sinh thái khu vực. Việc kiên quyết cưỡng chế những trường hợp cố tình vi phạm thể hiện quyết tâm của lực lượng cảnh sát đường thủy trong việc xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo đảm mọi hoạt động khai thác và vận chuyển vật liệu trên sông phải tuân thủ đúng các quy định hiện hành.

“Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng Cảnh sát đường thủy tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về TTATGT đường thủy, nhất là các vi phạm liên quan đến điều kiện an toàn của phương tiện, bến bãi và việc chấp hành quy định cứu sinh, cứu hộ. Song song với đó, cảnh sát đường thủy sẽ tập trung phòng ngừa, đấu tranh với các tội phạm trên tuyến đường thủy, nhất là tội phạm kinh tế, môi trường và các hành vi khai thác khoáng sản trái phép. Ngoài ra, để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 thời gian qua đã hỗ trợ hàng nghìn áo phao, dụng cụ nổi đạt chuẩn cho người dân, chủ phương tiện và các bến khách”, Trung tá Trần Văn Công nhấn mạnh.

Cảnh sát đường thủy Hà Nội tuần tra, kiểm soát trên sông Hồng.

Trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát đường thủy Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời, các đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để ngăn chặn tình trạng tái vi phạm, không để các bến bãi đã bị xử lý hoạt động trở lại dưới bất kỳ hình thức nào. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng sẽ được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về trách nhiệm bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường thủy; qua đó góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy, phòng ngừa thất thoát tài nguyên và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.