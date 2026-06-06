Nhóm côn đồ dùng dao chém người đi đường bị bắt giữ

ANTD.VN - Với mục đích trả thù cá nhân, nhóm 7 đối tượng từ Bắc Ninh đã di chuyển về Hà Nội gây rối, khiêu khích, chặn đầu xe chém bị thương người đi đường.

Sáng 29-5-2026, Công an phường Phú Diễn, Hà Nội tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị một nhóm đối tượng đi xe máy chặn đường, dùng hung khí tấn công. Nạn nhân bị chém vào khuỷu tay gây thương tích nặng phải đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Phú Diễn đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của CATP Hà Nội khẩn trương điều tra, làm rõ các đối tượng.

Chỉ sau hơn hai ngày kể từ khi xảy ra vụ việc, lực lượng Công an đã bắt giữ 7 đối tượng liên quan trong vụ việc gồm: Nguyễn Việt Bằng (SN 2005), Nguyễn Hoài Nam (SN 2008), Bùi Anh Quân (SN 2004), Đàm Việt Hoàng (SN 2006), Nguyễn Văn Khánh (SN 2005), Hoàng Quốc Việt (SN 2006), Ngô Đức Mạnh (SN 2006), cùng trú tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh.

Nhóm đối tượng từ Bắc Ninh về Hà Nội gây rối

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận là bạn bè học với nhau từ nhỏ. Chiều 28-5, Quân, Hoàng và Việt rủ nhau xuống Hà Nội chơi, mục đích rủ thêm bạn đi gây rối và tìm nhóm thanh niên lạ trước đó vài ngày đã đuổi đánh nhóm của Quân, Việt và Hoàng.

Khoảng 23h cùng ngày, Hoàng điều khiển xe máy đón Quân và Việt di chuyển từ Bắc Ninh về Hà Nội. Trên đường đi, Hoàng gọi điện thoại cho Bằng và Mạnh hẹn tụ tập tại phòng trọ của một người anh cùng xã ở phường Xuân Phương.

Hoàng còn nói với Mạnh nhớ mang theo hung khí là một con dao tự chế. Tại đây, Quân tiếp tục gọi cho Khánh và Nam cùng xuống "góp vui".

Nhóm 7 đối tượng bàn bạc với nhau cùng điều khiển xe máy ra đường đi tìm nhóm thanh niên trước đây đuổi đánh nhóm của Quân, Việt và Hoàng để trả thù hoặc nếu thấy nhóm thanh niên nào kẹp 3, ngỗ ngược, nẹt pô xe… thì khiêu khích, gây sự để đuổi đánh.

Sau khi thống nhất, cả bọn không đội mũ bảo hiểm và điều khiển xe máy phóng nhanh, lạng lách qua nhiều tuyến phố tại khu vực phía Tây thành phố gây mất an ninh trật tự.

Khoảng 1h ngày cùng ngày, khi cả nhóm về đến khu vực gần Ga Phú Diễn hướng đi Hoài Đức thì gặp anh L.Đ.P điều khiển xe máy Honda SH chở theo anh T.T.T đang đi cùng chiều.

Anh P điều khiển xe vượt lên trước đầu xe do Việt điều khiển chở Hoàng và Quân phía sau, đồng thời đánh võng để khiêu khích.

Thấy vậy, Quân hô “đuổi theo chúng nó” thì cả nhóm tăng ga truy đuổi P và T. P tăng ga bỏ chạy vào đường Văn Tiến Dũng và nhóm của Quân cũng rẽ theo, vừa đi tốc độ cao, vừa bấm còi inh ỏi.

Khi đến điểm quay đầu trên đường Văn Tiến Dũng, P điều khiển SH chuyển làn đi về hướng đường Cầu Diễn.

Lúc này, xe do Việt điều khiển chở Hoàng và Quân đi cách xa phía sau nên đã dừng xe lại để Quân xuống xe, cầm theo dao tự chế chạy qua dải phân cách, sang vỉa hè bên kia đường đợi sẵn đón đầu.

Khi P điều khiển xe SH chở T đến nơi thì Quân lao ra dùng dao tự chế chém 1 nhát trúng vào khửu tay phải anh T gây thương tích nặng.

Anh P tiếp tục điều khiển xe chở anh T đi bệnh viện cấp cứu. Sau khi Quân thông báo chém vào tay người ngồi sau, cả nhóm còn đi lòng vòng qua nhiều tuyến đường với mục đích tiếp tục gây rối.

Đến khoảng 3h cùng ngày, nhóm của Quân về khu phòng trọ của Ngô Đức Mạnh để cất xe máy và hung khí gây án.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Phú Diễn tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.