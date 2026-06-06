Bị phát hiện, nam thanh niên đột nhập nhà dân trộm cắp trốn dưới gầm cầu thang

ANTD.VN - Khi lực lượng Cảnh sát 113, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội CATP Hà Nội đến hiện trường, nam thanh niên 17 tuổi đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản đang trốn dưới gầm cầu thang.

Khoảng 14h46 ngày 3-6-2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy, CATP Hà Nội tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại ngõ 26 Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn có đối tượng đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản.

Tổ công tác Cảnh sát 113 Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH - CATP Hà Nội khống chế đối tượng

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường.

Tại đây, tổ công tác phát hiện một đối tượng có biểu hiện nghi vấn đang lẩn trốn dưới gầm cầu thang tầng 1. Tổ công tác đã nhanh chóng khống chế, đưa đối tượng về làm việc.

Đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận là L.H.P (SN 2009; trú tại tỉnh Sơn La). P khai nhận trước đó đã trộm cắp 1 điện thoại iPhone tại tỉnh Hưng Yên, mang bán được khoảng 20 triệu đồng.

Do không còn tiền chi tiêu cá nhân, đối tượng tiếp tục đột nhập nhà dân với ý định trộm cắp tài sản nhưng chưa thành thì bị phát hiện.

Tổ công tác Cảnh sát 113 đã bàn giao đối tượng cho Công an phường Phú Diễn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.