An ninh Thủ đô
Trật tự đô thị Chính trị - Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Sống ở Hà Nội Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Pháp luật

Khởi tố vụ án người đàn ông điều khiển ô tô gây tai nạn nghiêm trọng trên phố Nguyễn Chánh

0 bình luận
M.H

ANTD.VN -Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội, cơ quan này đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, liên quan vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên phố Nguyễn Chánh.

Theo điều tra, khoảng gần 19h ngày 6-3-2026, ông Nguyễn Văn Sáu (SN 1960, trú tại phường Yên Hòa, Hà Nội) điều khiển xe ô tô Toyota Yaris biển kiểm soát 30A-536... lưu thông trên đường Nguyễn Chánh theo hướng từ Dương Đình Nghệ đi Trần Duy Hưng thuộc phường Yên Hoà.

Chiếc xe đã va chạm liên hoàn với nhiều phương tiện đang tham gia giao thông. Hậu quả, bà L.T.T.T (SN 1976) tử vong; chị N.T.T.H (SN 2000) và chị T.T.T.H (SN 1984) bị thương. Ngoài ra, vụ tai nạn còn làm hư hỏng 7 xe ô tô và 3 xe mô tô.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngay sau tai nạn, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội phối hợp Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội và Công an phường Yên Hòa có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng giao thông, khám nghiệm và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế Nguyễn Văn Sáu vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,264 mg/l khí thở.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Tin liên quan

Từ khóa:

#khởi tố #nồng độ cồn

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng