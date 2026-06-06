Khởi tố vụ án người đàn ông điều khiển ô tô gây tai nạn nghiêm trọng trên phố Nguyễn Chánh

ANTD.VN -Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội, cơ quan này đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, liên quan vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên phố Nguyễn Chánh.

Theo điều tra, khoảng gần 19h ngày 6-3-2026, ông Nguyễn Văn Sáu (SN 1960, trú tại phường Yên Hòa, Hà Nội) điều khiển xe ô tô Toyota Yaris biển kiểm soát 30A-536... lưu thông trên đường Nguyễn Chánh theo hướng từ Dương Đình Nghệ đi Trần Duy Hưng thuộc phường Yên Hoà.

Chiếc xe đã va chạm liên hoàn với nhiều phương tiện đang tham gia giao thông. Hậu quả, bà L.T.T.T (SN 1976) tử vong; chị N.T.T.H (SN 2000) và chị T.T.T.H (SN 1984) bị thương. Ngoài ra, vụ tai nạn còn làm hư hỏng 7 xe ô tô và 3 xe mô tô.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngay sau tai nạn, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội phối hợp Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội và Công an phường Yên Hòa có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng giao thông, khám nghiệm và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế Nguyễn Văn Sáu vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,264 mg/l khí thở.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.