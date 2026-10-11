Xã Thiên Lộc: Thu hơn 55 tỷ đồng từ phiên đấu giá đất tại Mạch Lũng

ANTD.VN - Sáng 10-10, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Thiên Lộc (TP Hà Nội) phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và đấu giá Mạch Lũng.

Quang cảnh phiên đấu giá tại xã Thiên Lộc, sáng 10/10

Phiên đấu giá đưa ra 13 thửa đất với tổng diện tích 1094,3m2, mỗi thửa dao động từ 83,3m2- 166,62m2, mật độ xây dựng lên đến 100%, tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai đầu tư và đồng bộ hạ tầng. Kết quả, 10/13 thửa đất đã được đấu giá thành công; mức giá trúng cao nhất đạt 70,6 triệu đồng/m2, tổng số tiền thu về qua phiên đấu giá đạt hơn 55 tỷ đồng.

Trước đó, qua 2 phiên đấu giá quyền sử dụng đất tại Dự án Khu đấu giá quyền sử dụng đất điểm X5 (thôn Bắc) và Dự án Xây dựng hạ tầng khu đất xen kẹt X1 (thôn Thọ Đa), xã Thiên Lộc đã có 24 thửa đất đấu giá thành công, thu về khoảng 163,3 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo UBND xã Thiên Lộc, thực hiện kế hoạch thành phố giao, địa phương tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại 4 dự án. Các khu đất trước khi đưa ra đấu giá đều được rà soát, hoàn thiện đầy đủ các điều kiện về quy hoạch và pháp lý, bảo đảm cơ sở để tổ chức công khai, minh bạch và đúng quy định.

Trong thời gian tới, xã Thiên Lộc tiếp tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu: X1 thôn Thọ Đa, X5 thôn Bắc và khu đấu giá thôn Nhuế. Dự kiến các phiên đấu giá tiếp theo diễn ra vào thứ Bảy hàng tuần, bắt đầu từ ngày 24-10-2026.

Việc đấu giá quyền sử dụng đất không chỉ nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai mà còn tạo nguồn thu ngân sách quan trọng để đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, giao thông, trường học, các công trình công cộng, tạo diện mạo đô thị hiện đại và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.