Xã Thiên Lộc (Hà Nội): Khởi công, khánh thành 4 dự án, công trình chào mừng các ngày lễ lớn

ANTD.VN - Sáng 25/9, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thiên Lộc (TP Hà Nội) tổ chức Lễ khởi công, khánh thành 4 dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2026), 1016 năm Thăng Long – Hà Nội và 150 năm danh xưng Đông Anh (10/1876 – 10/2026).

Dự chương trình có đồng chí Phạm Xuân Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; đại diện các phòng, ban, đơn vị...

Tại chương trình, xã Thiên Lộc tổ chức khánh thành 3 công trình và khởi công 1 dự án, với tổng mức đầu tư khoảng 915,35 tỷ đồng. Các công trình tập trung vào lĩnh vực giáo dục, bảo tồn giá trị văn hóa và hoàn thiện hạ tầng giao thông, góp phần phục vụ nhu cầu dân sinh và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành và khởi công các công trình, dự án

Theo đó, 3 công trình được khánh thành gồm: Trường Tiểu học Thiên Lộc, tổng mức đầu tư 165,37 tỷ đồng, quy mô 30 lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập khoảng 1.050 – 1.200 học sinh. Công trình có diện tích khoảng 1,8ha, được hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 9/2026, phục vụ tuyển sinh khóa đầu tiên năm học 2026 – 2027; Trường THCS Thiên Lộc có tổng mức đầu tư 157,77 tỷ đồng, diện tích xây dựng 1,28ha, quy mô 24 lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập khoảng 840 học sinh, được đầu tư đồng bộ, đầy đủ thiết bị theo tiêu chuẩn. Công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng từ tháng 9/2026, cùng với Trường Tiểu học Thiên Lộc tạo thành hệ thống cơ sở giáo dục đồng bộ trên địa bàn; Công trình Tu bổ, tôn tạo chùa Chài có tổng mức đầu tư 34,98 tỷ đồng. Công trình hoàn thành thi công trong tháng 8/2026, góp phần hoàn thiện cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật và bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa của di tích.

Cùng với 3 công trình khánh thành, xã Thiên Lộc cũng đã tổ chức khởi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường gom chân đê tả sông Hồng, đoạn từ ngã 3 đường Hải Bối đến hết địa phận Đông Anh đi Mê Linh. Dự án có tổng mức đầu tư 557,237 tỷ đồng, chiều dài khoảng 8,34km, được đầu tư đồng bộ các hạng mục nền, mặt đường, vỉa hè, cấp nước, thoát nước, điện chiếu sáng, bó ống kỹ thuật, cây xanh và tổ chức giao thông. Thời gian thi công dự kiến khoảng 900 ngày, dự kiến bàn giao, đưa vào sử dụng trong quý II/2028.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc nhấn mạnh, 4 dự án, công trình được khởi công, khánh thành có ý nghĩa thiết thực đối với sự phát triển của địa phương. Đồng chí yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung triển khai dự án đúng thiết kế, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường; đồng thời đề nghị các thôn, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và Nhân dân phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi và thực hiện quyền giám sát theo quy định. Đối với các công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, các đơn vị được giao quản lý cần thực hiện tốt trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản công, phát huy hiệu quả đầu tư.

Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại buổi lễ

Cũng tại chương trình, bà Trần Minh Thái - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng - hạ tầng xã Thiên Lộc cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, nhà thầu và tư vấn; tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thi công; chủ động tháo gỡ khó khăn, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn và hiệu quả đầu tư.

Bà Trần Minh Thái - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng - hạ tầng xã Thiên Lộc phát biểu tại buổi lễ

Và bày tỏ tin tưởng, với sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, sự trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và sự đồng thuận của Nhân dân, các công trình sẽ được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, sớm hoàn thành và mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Việc khởi công, khánh thành 4 dự án, công trình là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của Thủ đô và quê hương, đồng thời góp phần hoàn thiện hạ tầng giáo dục, văn hóa, giao thông, đáp ứng nhu cầu của Nhân dân và tạo thêm động lực cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của xã Thiên Lộc.