Xả súng tại Canada khiến 2 người thiệt mạng

ANTD.VN - Ngày 22-6, cảnh sát cho biết, hai người đã thiệt mạng trong vụ xả súng tại một khu phố có đông người Do Thái sinh sống ở thành phố Montreal của Canada.

Cảnh sát phản ứng với vụ xả súng

Theo cảnh sát Montreal, nghi phạm đã bị vô hiệu hóa. Một sĩ quan cảnh sát và một thường dân đã thiệt mạng trong vụ xả súng tại khu phố Côte-des-Neiges, trong khi một sĩ quan khác và một thường dân bị thương.

Truyền thông Israel ban đầu đưa tin rằng Rabbi Michael Moshe Mizrahi, một thành viên của trung tâm Chabad địa phương, đã thiệt mạng. Tuy nhiên, tổ chức cứu hộ ZAKA sau đó cho biết Mizrahi bị thương và đang được phẫu thuật cấp cứu.

Các video từ hiện trường cho thấy sự hiện diện của cảnh sát gần trung tâm mua sắm Supermarché PA trên Đại lộ Westbury. Khu vực xung quanh đã bị phong tỏa, người dân được khuyến cáo ở trong nhà và tránh đến gần cửa sổ. Video dường như cho thấy các sĩ quan cảnh sát đấu súng ở cự ly gần với nghi phạm.

Theo tờ Times of Israel, vụ xả súng xảy ra tại khu vực có nhiều nhà hàng kosher, trường học Do Thái và trung tâm cộng đồng.

Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết ông “bàng hoàng” khi biết tin một sĩ quan cảnh sát và một thường dân đã thiệt mạng.

“Tâm trí tôi hướng về các nạn nhân, người thân của họ, lực lượng cứu hộ và toàn thể cộng đồng Côte-des-Neiges. Tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với các sĩ quan cảnh sát dũng cảm, những người đã cống hiến hết mình để bảo vệ cộng đồng của chúng ta”, ông viết trên X.

Nằm gần trung tâm thành phố, khu phố Côte-des-Neiges là nơi tọa lạc của một số trường công lập và cao đẳng, bao gồm khuôn viên chính của Đại học Montreal. Nơi đây còn có một số bệnh viện và các công trình tôn giáo nổi bật, như Nhà nguyện Thánh Giuse trên núi Royal - một vương cung thánh đường với mái vòm lớn, được coi là điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng nhất tại địa phương này.