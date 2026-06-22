Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố từ chức

ANTD.VN - Thủ tướng Anh Keir Starmer vừa tuyên bố sẽ từ chức và thôi giữ chức lãnh đạo đảng Lao động cầm quyền ở nước này.

Ông Keir Starmer vừa tuyên bố sẽ từ chức Thủ tướng Anh

Trong bài phát biểu bên ngoài Văn phòng Thủ tướng Anh ở số 10 phố Downing hôm 22-6-2026, Thủ tướng Starmer cho biết, ông đã thông báo quyết định của mình cho Nhà vua Charles III, và yêu cầu đảng Lao động đưa ra lịch trình bầu lãnh đạo mới trước tháng 9-2026, đồng thời nói thêm rằng ông sẽ vẫn giữ chức vụ cho đến thời điểm đó.

Đảng Lao động cầm quyền của ông Starmer đã chịu những thất bại lớn trong các cuộc bầu cử địa phương quy mô lớn hồi tháng trước. Ngoài ra, ứng cử viên Andy Burnham của đảng này, người sẵn sàng để trở thành Thủ tướng, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử bổ sung của Hạ viện hôm 18-6.

Vị cựu Thị trưởng Greater Manchester này được các thành viên Đảng Lao động ủng hộ. Giới phân tích cho rằng ông Burnham sẽ giành chiến thắng trong cuộc chạy đua vào vị trí lãnh đạo của đảng này nếu ông tham gia tranh cử.

Kết quả cuộc bầu cử bổ sung đã khiến các nghị sĩ thuộc đảng Lao động, trong đó có một số bộ trưởng trong Nội các, kêu gọi ông Starmer từ chức.

Ông Starmer trở thành Thủ tướng Anh vào năm 2024 sau chiến thắng của đảng Lao động trong cuộc tổng tuyển cử năm đó. Ông đã nhiều lần cam kết sẽ tiếp tục giữ chức vụ, nhưng phải đối mặt với áp lực từ chức trong bối cảnh sự bất bình ngày càng tăng và việc sụt giảm uy tín của đảng này.

Như vậy, với việc thông báo từ chức, ông Starmer trở thành Thủ tướng thứ sáu của Anh rời nhiệm sở trong 10 năm qua.