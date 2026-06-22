Trung Quốc áp lệnh trừng phạt 10 công ty Mỹ để đáp trả 'danh sách đen" của Lầu Năm Góc

ANTD.VN - Bắc Kinh vừa chính thức áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với 10 doanh nghiệp Mỹ hoạt động trong lĩnh vực quốc phòng và khai thác đất hiếm.

Bộ Thương mại Trung Quốc

Đây được xem là động thái trả đũa mạnh mẽ sau khi Washington đưa hàng loạt tập đoàn công nghệ lớn của Trung Quốc vào "danh sách đen" quân sự.

Theo thông báo ngày 22-6 của Bộ Thương mại Trung Quốc, quyết định kiểm soát xuất khẩu này nhằm đáp trả việc Chính phủ Mỹ bổ sung các doanh nghiệp Trung Quốc vào cái gọi là "danh sách doanh nghiệp quân sự".

Bắc Kinh khẳng định bước đi này cũng nhằm mục đích bảo vệ an ninh quốc gia.

Động thái trên diễn ra chỉ một tháng sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Bắc Kinh nhằm ổn định quan hệ song phương trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Dù hai bên từng nhất trí hướng tới giảm thuế quan, song quan hệ Mỹ - Trung nhanh chóng bị thử thách khi hai cường quốc liên tục tung đòn kìm hãm nhau trong lĩnh vực công nghệ và quốc phòng.

Đầu tháng này, Washington đã công bố một "danh sách đen" mới gồm 80 công ty và các chi nhánh mà Mỹ cáo buộc là hỗ trợ quân đội Trung Quốc.

Đáng chú ý, các "ông lớn" công nghệ như Alibaba, Baidu cùng tập đoàn xe điện BYD đều bị gọi tên. Bắc Kinh lập tức đưa ra cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả thích đáng.

Trong số 10 thực thể Mỹ vừa bị Trung Quốc áp lệnh trừng phạt đợt này có Aveox -doanh nghiệp nắm giữ nhiều hợp đồng quốc phòng không gian với quân đội Mỹ, nhà sản xuất các dòng xe quân sự chuyên dụng Oshkosh Defense, 2 nhà sản xuất đất hiếm hàng đầu của Mỹ MP Materials và USA Rare Earth...

Theo lệnh cấm mới, các nhà xuất khẩu bị nghiêm cấm cung cấp các mặt hàng lưỡng dụng - phục vụ cho cả mục đích dân sự lẫn quân sự - cho các thực thể có tên trong danh sách.

Lệnh cấm này cũng áp dụng áp dụng đối với các tổ chức hoặc cá nhân ở bất kỳ quốc gia, khu vực nào chuyển giao sản phẩm lưỡng dụng có nguồn gốc từ Trung Quốc cho các công ty Mỹ nêu trên.

Bộ Tài chính Trung Quốc cũng ra lệnh cấm các cơ quan mua sắm công của nước này mua sản phẩm do 46 công ty Mỹ sản xuất.

Danh sách này bao gồm những "gã khổng lồ" vũ khí như Lockheed Martin, Raytheon, phân nhánh quốc phòng của Boeing, General Dynamics và Anduril Industries. Quyết định có hiệu lực ngay từ ngày 22-6.

Trước đó, vào các năm 2024 và 2025, Bộ Thương mại Trung Quốc cũng đã từng áp đặt nhiều lệnh trừng phạt đối với một số công ty này do liên quan đến các hợp đồng bán vũ khí của Mỹ cho Đài Loan (Trung Quốc).