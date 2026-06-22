Australia triệt phá kho ma túy chôn ngầm, thu giữ số lượng kỷ lục gần 3 tấn cocaine

ANTD.VN - Cảnh sát Australia vừa bắt giữ vụ ma túy lớn nhất trong lịch sử nước này, triệt phá một kho cất giấu ngầm ở ngoại ô thành phố Sydney và tịch thu tới 2,7 tấn cocaine, trị giá ước tính hàng trăm triệu USD.

Tang vật do cảnh sát Australia công bố sau vụ bắt giữ

Theo tuyên bố ngày 22-6 của lực lượng đặc nhiệm chống tội phạm có tổ chức bang Queensland, số ma túy khổng lồ trên được phát hiện vào ngày 19-6. Chúng bị khóa chặt trong các thùng nhựa, chôn giấu bên trong các hầm ngầm ngụy trang tinh vi phía dưới 3 thùng container tại một trang trại thuộc vùng Londonderry, rìa phía Tây thành phố Sydney.

Các container này được thiết kế sàn giả để tạo lối đi bí mật xuống hầm chứa cocaine. Cảnh sát ước tính số ma túy này có giá trị đen trên thị trường lên tới 816 triệu đô la Australia (tương đương 572 triệu USD).

Tại hiện trường, hai thanh niên cư trú ở Sydney, 21 tuổi và 25 tuổi đã bị bắt giữ với cáo buộc tàng trữ khối lượng ma túy trái phép và phải đối mặt với mức án tù chung thân.

Theo kết quả điều tra ban đầu, số cocaine này được vận chuyển bằng đường biển và cập bến tại Midge Point, bang Queensland. Sau đó, một băng nhóm tội phạm có tổ chức tại Sydney đã dùng xe tải vận chuyển số ma túy này bằng đường bộ qua quãng đường dài tới 1.800km để đưa về tập kết tại căn hầm ngầm ngoại ô thành phố.

Cảnh sát nghi ngờ chuyến hàng này được tuồn xuống từ cùng một "tàu mẹ" với lô hàng 178kg cocaine từng bị bắt giữ trước đó tại Queensland.

Liên quan đến đường dây này, cơ quan chức năng đã khởi tố 6 đối tượng và thu giữ thêm 142kg ma túy đá.

Con "tàu mẹ" MV Wealth, một tàu chở hàng treo cờ Belize, hiện đã bị các nhà chức trách đảo Solomon bắt giữ do nghi ngờ liên quan đến tội phạm tổ chức xuyên quốc gia.

Kỷ lục thu giữ cocaine lớn nhất trước đó của Australia là 2,34 tấn, được phát hiện vào năm 2024 trên một tàu đánh cá gần đảo K’gari, ngoài khơi bang Queensland.

Chỉ huy lực lượng Cảnh sát Liên bang Australia, ông Stephen Jay cho biết, các tổ chức tội phạm quốc tế đang ngày càng tăng cường mục tiêu vào đường bờ biển dài 13.000km của bang Queensland để buôn lậu các chất cấm vào nội địa.