Vụ xả súng trường học tại Philippines khiến 3 người thiệt mạng, nghi phạm ở tuổi vị thành niên

ANTD.VN - 3 người thiệt mạng và 5 người bị thương trong vụ xả súng xảy ra sáng 22-6 tại Trường THPT Quốc gia San Jose, thành phố Tacloban, miền Trung Philippines. Cảnh sát xác nhận cả 2 nghi phạm đều là vị thành niên và đã bị bắt giữ.

Cảnh sát phong tỏa trường học sau vụ xả súng

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã ra lệnh điều tra vụ xả súng tại trường học ở thành phố Tacloban khiến 3 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

Văn phòng Tổng thống cho biết: "Tổng thống rất đau buồn về vụ việc", đồng thời cho biết thêm rằng ông đã ra lệnh điều tra kỹ lưỡng và chỉ đạo các cơ quan chức năng đảm bảo an ninh và an toàn tại tất cả các khu vực, văn phòng và cơ sở, đặc biệt là trường học.

Vụ việc xảy ra khoảng 9h sáng 22-6 (giờ địa phương), khi học sinh đang học trên lớp. Theo cảnh sát Tacloban, 2 tay súng đã nổ súng bên trong một phòng học.

Video đăng trên mạng xã hội ghi lại cảnh nhiều tiếng súng vang lên liên tiếp. Học sinh và giáo viên hoảng loạn cúi xuống bàn, tìm chỗ trú ẩn.

Cảnh sát cho biết đã bắt giữ 2 nghi phạm, trong đó một nghi phạm 15 tuổi, là học sinh lớp 9 của chính Trường THPT Quốc gia San Jose, bị bắt ngay trong khuôn viên trường.

Nghi phạm còn lại cũng là vị thành niên, 14 tuổi, bị bắt khi đang bỏ trốn khỏi hiện trường.

Cả hai hiện đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra. Cảnh sát chưa công bố danh tính do cả hai đều dưới 18 tuổi.

Nguyên nhân vụ xả súng vẫn chưa được xác định. Cảnh sát Tacloban cho biết đang điều tra làm rõ động cơ và hoàn cảnh dẫn đến vụ việc.

​

​