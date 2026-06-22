Nắng nóng 'thiêu đốt' châu Âu: Hàng loạt quốc gia đóng cửa trường học, hủy chuyến tàu

ANTD.VN - Nhiều quốc gia châu Âu đang phải đối phó với một đợt sóng nhiệt khốc liệt được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng cường độ trong những ngày tới. Các chính phủ đã phải kích hoạt các biện pháp khẩn cấp để giảm thiểu thiệt hại.

Người đi bộ giải nhiệt dưới vòi phun sương do Tòa thị chính Paris lắp đặt nhân dịp Lễ hội Âm nhạc Quốc gia Pháp trong đợt nắng nóng, ngày 21-6-2026

Tính đến ngày 22-6, Pháp đã ghi nhận những ca tử vong đầu tiên do sốc nhiệt. Số lượng các địa phương bị đặt trong tình trạng cảnh báo thời tiết ở mức "báo động đỏ" - mức nguy hiểm nhất đã tăng vọt từ 35 tỉnh lên 49 tỉnh trên tổng số 96 tỉnh.

Chính quyền nước này đã ra lệnh đóng cửa hoàn toàn 845 trường học trong ngày 22-6, đồng thời cho phép hơn 1.800 trường học khác cho học sinh tan học sớm hơn thường lệ để tránh nóng.

Trước đó, hàng loạt thị trấn đã phải hủy bỏ Lễ hội âm nhạc thường niên. Chính phủ Pháp cũng ban hành lệnh cấm tiêu thụ đồ uống có cồn tại các khu vực công cộng thuộc vùng báo động đỏ nhằm bảo vệ sức khỏe người dân.

Tại khu vực Gironde phía Tây Nam nước Pháp, cơ quan y tế xác nhận ít nhất 3 người cao tuổi (từ 80 đến 95 tuổi) đã tử vong do nắng nóng gay gắt.

Cơ quan khí tượng Pháp lo ngại đợt sóng nhiệt lần này có nguy cơ tồi tệ ngang ngửa thảm họa nắng nóng lịch sử vào tháng 8-2003 - thời điểm từng cướp đi sinh mạng của gần 15.000 người tại quốc gia này.

Phát biểu trước báo giới, Thứ trưởng Bộ Sinh thái Pháp Mathieu Lefevre nhấn mạnh: "Đợt sóng nhiệt này đặc biệt dữ dội và đến sớm một cách bất thường".

Nắng nóng còn trực tiếp đe dọa hạ tầng giao thông châu Âu. Nhà chức trách Pháp và Bỉ đã đồng loạt thông báo cắt giảm các dịch vụ đường sắt. Tại Pháp, các tuyến tàu ngoại ô ra vào Thủ đô Paris bị ảnh hưởng nặng nề.

Tại Bỉ, Công ty đường sắt quốc gia (SNCB) đã hủy nhiều chuyến tàu giờ cao điểm để giảm thiểu rủi ro gây sự cố đường ray hoặc hỏng hóc hệ thống gây nghẽn mạch giao thông. Cơ quan khí tượng Bỉ cảnh báo tuần này nước này sẽ phải hứng chịu mức nhiệt "cao chưa từng có trong lịch sử".

Trong khi đó, tại Tây Ban Nha, Cơ quan thời tiết quốc gia Aemet cảnh báo nhiệt độ sẽ duy trì ở mức "cực cao" cả ngày lẫn đêm, dự báo có nơi lên tới 44°C.

Tại Thủ đô Madrid, chính quyền đã phải hủy bỏ buổi phát sóng trực tiếp trên màn hình lớn ngoài trời trận thắng của đội tuyển Tây Ban Nha trước Ả Rrập Xê Út tại World Cup vì lo ngại người dân bị sốc nhiệt.

Tại Anh, các chuyên gia khí tượng dự báo kỷ lục nắng nóng tháng 6 tại nước này sẽ bị phá vỡ hoàn toàn khi nhiệt độ chạm mốc 38 - 39°C (kỷ lục cũ của tháng 6 chỉ là 35,6°C). Đây sẽ là tháng thứ hai liên tiếp (sau tháng 5) nước Anh chứng kiến các kỷ lục nhiệt độ bị xô đổ.