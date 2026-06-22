Cuộc chiến Iran khiến Lầu Năm Góc tốn 40 tỷ USD, người dân Mỹ cũng phải 'gánh'

ANTD.VN - 40 tỷ USD là chi phí trực tiếp của Lầu Năm Góc, nhưng "hóa đơn" thực sự còn lan sang ví tiền người dân Mỹ qua giá xăng dầu và lạm phát. Khi chi phí quân sự tăng vọt, người tiêu dùng Mỹ trở thành bên trả giá thứ hai sau ngân sách quốc phòng.

Tàu USS Thomas Hudner phóng tên lửa Tomahawk

Cuộc xung đột với Iran đã khiến Bộ Quốc phòng Mỹ tiêu tốn 40 tỷ USD cho đạn dược, thiết bị và thiệt hại căn cứ, theo phân tích sơ bộ của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS).

Người tiêu dùng Mỹ cũng chịu tác động trực tiếp khi giá xăng vượt 4 USD/gallon, mỗi hộ gia đình chi thêm 253 USD vì năng lượng tăng giá.

Theo Mark Cancian, Cố vấn cấp cao tại CSIS, con số 40 tỷ USD này bao gồm chi phí đạn dược, thiết bị bị phá hủy và thiệt hại đối với các căn cứ, nhưng không bao gồm chi phí hoạt động đã được tính vào ngân sách hơn 1 nghìn tỷ USD của Bộ này cho năm tài chính 2026.

Các cơ quan khác như Bộ An ninh Nội địa và Bộ Cựu chiến binh cũng chịu thêm khoảng 1 tỷ USD chi phí liên quan đến xung đột.

Trong khi đó, cuộc chiến cũng gây tác động rõ rệt lên đời sống của người dân Mỹ. Giá xăng từ mức trung bình dưới 3 USD/gallon trên toàn quốc trước chiến tranh, tăng lên hơn 4 USD/gallon trong phần lớn thời gian xung đột.

Theo công cụ theo dõi chi phí năng lượng của Đại học Brown, các hộ gia đình Mỹ đã phải chi thêm 253 USD so với mức không có chiến tranh.

Dầu mỏ ở Trung Đông ngừng khai thác gần 4 tháng. Tổng cộng thế giới mất 1,15 tỷ thùng dầu trong suốt thời gian chiến tranh, theo dữ liệu của Kpler. Trong khi lạm phát hàng năm vượt 4% lần đầu tiên sau 3 năm, chủ yếu do giá năng lượng, theo Cục Thống kê Lao động.

Giá cả hiện tăng nhanh hơn mức tăng lương trung bình của người Mỹ trong năm qua. Nghĩa là lạm phát đã "nuốt chửng" khoản tăng lương của người lao động trong tháng 4 và tháng 5. Và đây là lần đầu tiên xảy ra kể từ năm 2023.

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