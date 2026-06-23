Iran tuyên bố về eo biển Hormuz, Mỹ nêu điều kiện dỡ bỏ phong tỏa tài sản

ANTD.VN - Phát biểu với báo giới trên đường trở về từ Thụy Sĩ sau vòng đàm phán Mỹ - Iran, Trưởng đoàn đàm phán Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố eo biển Hormuz sẽ do Iran quản lý.

Eo biển Hormuz là một trong những nút thắt chính của đàm phán Mỹ - Iran

Trả lời phỏng vấn truyền thông Nhà nước Iran trên máy bay khi đang trên đường trở về từ Thụy Sĩ ngày 23-6, ông Ghalibaf khẳng định eo biển Hormuz sẽ do Iran quản lý và tuân thủ luật pháp quốc tế.

Ông nói: “Hy vọng chúng ta có thể khôi phục lại hoạt động giao thông qua eo biển và mang lại sự thịnh vượng cho nền kinh tế khu vực và toàn cầu”.

Ông Ghalibaf cũng xác nhận vấn đề giải phóng các tài sản bị đóng băng cũng như việc bán dầu mỏ của Iran đã được thảo luận trong cuộc đàm phán với Mỹ.

Tuyên bố của ông Ghalibaf được đưa ra ngay sau phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance về điều kiện dỡ bỏ tài sản bị phong tỏa của Iran. Ông Vance nói Mỹ sẵn sàng giải tỏa tài sản Iran nhưng tiền chỉ được mua nông sản Mỹ, dưới sự giám sát chặt của Mỹ và Qatar.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết bất kỳ khoản tài sản bị phong tỏa nào của Iran nếu được giải tỏa trong tương lai sẽ được quản lý chặt chẽ và sử dụng cho các mục đích dân sự, trong đó có việc mua nông sản của Mỹ phục vụ nhu cầu của người dân Iran.

Ông Vance bác bỏ thông tin cho rằng Washington đang chuẩn bị chuyển hàng tỷ USD trực tiếp cho Tehran. Theo ông, các cuộc thảo luận hiện tập trung vào việc xây dựng cơ chế bảo đảm mọi khoản tiền được giải tỏa chỉ được sử dụng cho các mục đích được phê chuẩn và không phục vụ các hoạt động quân sự hoặc tài trợ khủng bố.

Ông Vance cho biết, theo đề xuất do ông Jared Kushner - con rể Tổng thống Donald Trump - và phía Qatar tham gia xây dựng, cả Mỹ và Qatar sẽ có quyền giám sát, phê chuẩn việc sử dụng các khoản tiền được giải tỏa.

Theo đó, nguồn tài chính này có thể được dùng để mua các mặt hàng nông sản của Mỹ như đậu tương, ngô và lúa mì nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân Iran.

Phó Tổng thống Mỹ nhấn mạnh đây là giải pháp vừa hỗ trợ người dân Iran, vừa mang lại lợi ích cho nông dân và ngành nông nghiệp Mỹ. Ông cho rằng cơ chế này cũng góp phần củng cố các nỗ lực xây dựng ổn định và an ninh lâu dài tại Trung Đông.

Tuyên bố của ông Vance được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều thông tin trái chiều về khả năng giải tỏa một phần tài sản bị phong tỏa của Iran sau các cuộc đàm phán gần đây.

Trước đó, Nhà Trắng đã nhiều lần khẳng định Tehran sẽ không được tiếp cận các nguồn tài chính bị phong tỏa nếu chưa thực hiện đầy đủ những cam kết trong tiến trình đàm phán hiện nay.

Vấn đề tài sản bị phong tỏa là một trong những nội dung quan trọng trong các cuộc thương lượng giữa Mỹ và Iran, bên cạnh chương trình hạt nhân, an ninh khu vực và bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.

Eo biển Hormuz nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman, là tuyến hàng hải huyết mạch vận chuyển khoảng 20% dầu mỏ toàn cầu mỗi ngày. Bất kỳ xáo trộn nào ở đây cũng đẩy giá dầu thế giới tăng vọt.