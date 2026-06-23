Cảnh sát Tokyo bắt giữ nghi phạm điều hành tổ chức tội phạm xuyên quốc gia

ANTD.VN - Đài NHK của Nhật Bản dẫn các nguồn tin điều tra cho biết cảnh sát Tokyo đã bắt giữ một nghi phạm được cho là thành viên cao cấp của nhóm mà chính quyền Mỹ gọi là một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á.

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Cụ thể, Sở cảnh sát Tokyo đã bắt giữ Hu Shi, công dân Cyprus, 44 tuổi và 2 người khác là công dân Trung Quốc. Các nguồn tin cho biết một trong những nghi phạm người Trung Quốc được cho là vào tháng 4 đã nộp thông báo chuyển địa chỉ giả mạo, nói rằng nghi phạm Hu Shi đã chuyển đến quận Chuo.

Cảnh sát nói rằng Hu Shi được cho là đã ủy quyền việc này cho nghi phạm người Trung Quốc. Ba đối tượng bị cáo buộc có liên quan đến việc giả mạo hồ sơ điện tử chính thức.

Theo các nguồn tin, Hu Shi là giám đốc đại diện của một công ty ở Tokyo. Tuy nhiên, họ nói rằng Hu Shi được cho là kẻ điều hành Prince Holding Group, một tập đoàn đa quốc gia có trụ sở tại Campuchia. Nhóm này bị cáo buộc thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến quốc tế và bị chính quyền Mỹ trừng phạt. Nhà chức trách Campuchia đã bắt giữ chủ tịch của nhóm là Chen Zhi, và dẫn độ đối tượng này về Trung Quốc hồi tháng 1 năm nay.

Hu Shi được cho là đã ra vào Nhật Bản nhiều lần. Cảnh sát dự định sẽ điều tra xem làm thế nào và tại sao tài liệu giả được đệ trình cũng như các hoạt động của nghi phạm này ở Nhật Bản. Cảnh sát cho biết hai nghi phạm khác đã phủ nhận các cáo buộc đối với họ.